AMLO llama al diálogo por reforma educativa, tras presión de la CNTE

Notimex.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno está abierto al diálogo con el sector magisterial sobre el tema de la reforma educativa, por lo que llamó al debate en todos los sectores, y dejó en claro que no habrá represión para ningún grupo.

Luego de que, desde la víspera, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon el acceso a las cámaras de Diputados y de Senadores, este jueves el mandatario federal indicó que instruyó a los secretarios de Gobernación y de Educación a dialogar con los inconformes, a quienes refrendó que cumplirá su compromiso de abrogar la reforma educativa

“No sé qué motiva este movimiento y quiero que se debata sobre este asunto de manera abierta al interior del movimiento magisterial… para que se defina una postura con claridad, porque esto es algo parecido a lo que suele pasar: que grupos que en apariencia son radicales, sus actitudes demuestran más su adhesión al conservadurismo, este es otros de los casos”, expresó en conferencia de prensa

Tras refrendar que en su gobierno no habrá represión para nadie, pero que no hay grupos ni sindicatos favoritos, López Obrador dijo que de ser necesario pediría a los legisladores, tanto diputados como senadores, que no sesionen para evitar la confrontación y garantizar la paz

“Me dirijo a todo el magisterio nacional, a todos los trabajadores de la educación, para que se deje de manifiesto con toda claridad que siempre hemos cumplido y vamos a seguir cumpliendo con nuestros compromisos; somos consecuentes no ahora, sino desde hace mucho tiempo que luchamos por la justicia y por una auténtica democracia”, destacó y reiteró que se cancelará la reforma educativa

López Obrador consideró que actualmente ya no se puede ser “un rebelde sin causa” y actuar motivados por caprichos y sin argumentos, ya que el pueblo ya no lo permite, razón por la que hizo hincapié en que lo mejor es aclarar las cosas y avanzar hacia el diálogo

Asimismo, el mandatario cuestionó si esta posición de los maestros inconformes fue consultada con las bases y si se estableció en una actitud democrática

López Obrador señaló que la actitud de los maestros inconformes se puede deber a desinformación, por lo que sería necesaria una explicación más clara, o bien a desconfianza, generada por muchos años de mentiras

En cualquier caso, enfatizó de nueva cuenta que, no se ordenará el uso de la fuerza, ya que este no es un gobierno represor y es necesario que cada quien asuma su responsabilidad

Respecto a los maestros inconformes que obstruyen instalaciones las cámaras de Diputados y de Senadores, López Obrador solicitó a los legisladores evaluar la pertinencia de en su caso no sesionar para evitar cualquier confrontación, ya que lo mejor es la paz y la tranquilidad

El mandatario resaltó la importancia de la iniciativa que se está impulsando, la cual plantea a la educación como un derecho y no como un privilegio, mismo que deba garantizar el Estado

“Esta es una gran reforma, porque todo el proceso en contra de la educación pública, gratuita y de calidad comenzó con Salinas; siendo Zedillo secretario de Educación, se reformó el Artículo 3 para que la educación fuese obligatoria, gratuita, solo en el nivel básico, y se empezó a poner al mercado la educación en el nivel medio superior y en el nivel superior”, subrayó

En otro tema, López Obrador mencionó que esta tarde sostendrá un acto púbico para conmemorar un aniversario más del natalicio de Benito Juárez por lo que la atención al problema de los maestros estará a cargo del titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán y de gobernación, Olga Sánchez Cordero

Recordó que como como todos los seres humanos, durante su mandato, Benito Juárez cometió errores. No obstante, fueron muchísimos más sus aciertos y su honestidad, perseverancia y apego a sus principios, además de la actitud estoica con la que soporto distintos sufrimientos

Reitera Sección 22 de la CNTE disposición al diálogo con autoridades El secretario general de la Sección 22 de la CNTE, que mantiene un bloqueo en la Cámara de Diputados, Eloy López, informó que luego de la reunión de ayer con autoridades del sector, reiteran su disposición al diálogo

El dirigente magisterial señaló que luego de las declaraciones de esta mañana del presidente López Obrador respecto a que el gobierno federal está abierto al diálogo sobre el tema de la reforma educativa y que no habrá represión, los maestros analizan la situación para tener una respuesta en breve

Refirió que entre sus demandas está el derecho escalafonario establecido en el artículo 123 constitucional en el aparatado B, que no sólo sea un ascenso en forma vertical sino horizontal

Aseguró en entrevista en Aristegui Noticias que los maestros no tienen problema con la evalución, siempre y cuando no sea estandarizada, pues no son iguales las condiciones en Oaxaca, por ejemplo, donde se tiene una diversidad geográfica y lingüística por regiones

En cuanto al ingreso de los maestros, señaló que debe ser a través de la subcomisión mixta, donde esté la representación sindical, y que la acreditación y la validación de estudios sea suficiente para obtener una plaza en el sistema, con el tema del escalafón, que consideraron un punto importante en la negociación

