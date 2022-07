AMLO insiste en defender la soberanía energética de México tras las consultas de EU y Canadá

Entornointeligente.com /

Andrés Manuel López Obrador , presidente de México, aseveró que la soberanía nacional no se negocia, después de que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá presentaran solicitudes formales de consultas en el marco del T-MEC por considerar que la política de energética mexicana protege a las paraestatales CFE y Pemex y discrimina a las empresas de esos países para el mismo sector.

El presidente insistió en que las infraestructuras hidroeléctricas del país sí producen energía de manera limpia y se promueve que empresas del Estado como son Pemex y la CFE produzcan sin afectar al medio ambiente .

Desde uno de sus recorridos de trabajo para la supervisión de la hidroeléctrica El Cajón, en el estado de Nayarit , el presidente aseguró además que en administraciones anteriores la capacidad instalada de las hidroeléctricas estaba subutilizada debido a que existía una política de privilegios hacia las empresas privadas de energía y en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por ello es la llamada consulta del gobierno de Estados Unidos y Canadá, y por eso no vamos nosotros a ceder, porque es un asunto de principios que tiene que ver con la soberanía. El patriotismo no se negocia, son principios irrenunciables; ni el petróleo ni en la industria eléctrica, nada que tenga que ver con ceder nuestra soberanía, aunque les dé coraje, no tanto a los del gobierno de Canadá o del gobierno del Estados Unidos, sino a los conservadores mexicanos», remarcó el presidente López Obrador.

A consideración del presidente, los «conservadores» se han sometido a los intereses del exterior , por lo que en el pasado aceptaron acuerdos «sub-óptimos» para México y para ello citó el ejemplo de cuando en el siglo XIX buscaron crear un gobierno a base de un emperador:

«Como lo hicieron cuando fueron a buscar a Santa Anna al exilio. Cuando lo hicieron al ir a buscar a Maximiliano (…) siempre, siempre, actúan como traidores a la patria, más ahora que están muy molestos porque ya no se les permite robar», insistió el presidente.

«Inventaron que se necesitaban energías limpias, esa era la cantaleta; el sofisma de decir hay que producir energías limpias, no energías sucias como las que produce Pemex y la CFE (…) Pues sí eran energías limpias en el discurso, para eran negocios sucios, para robarle al pueblo de México. Eso ya se terminó».

Terminamos la gira de tres días por Nayarit; estamos casi al 100 en médicos y especialistas. Así será en todo el país. Agradecemos al pueblo y al gobierno cubano su apoyo. pic.twitter.com/YwnVc2SfYG

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 24, 2022

