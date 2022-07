AMLO dice que está listo para defender los intereses del país en materia energética

Entornointeligente.com /

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno está listo para defender los intereses del país, luego de que el gobierno de Estados Unidos llamó a México a consultas por las medidas adoptadas en materia de energía, las cuales consideró violatorias al T-MEC , hecho al que se sumó el gobierno de Canadá.

López Obrador dijo no saber qué es lo que alegan los gobiernos de EU y Canadá , y destacó que en su gobierno «tenemos muchísimos elementos para responder, y si se trata de una sanción de tipo político, también nos vamos a defender, porque puede ser. Yo tengo indicios de que esto tiene que ver con los intereses creados, que se sienten afectados, porque se dedicaban a saquear a México, y que como se les puso un alto, un hasta aquí, empezaron a hacer trabajo en Estados Unidos, y logran esto (las consultas). Pero si no hay razón, nosotros no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. México es un país independiente», aseveró.

Argumentó que su gobierno ha hecho «muchos esfuerzos» para atender a empresas estadounidenses, e incluso les dedicó un mes para atender a 19 empresas del sector energético, de las cuales llegó a acuerdos con 17. «Por eso intuyo que es un asunto político», planteó.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal indicó que dio instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y al subsecretario Jesús Seade, para responder a las consultas.

«Pero además me llamó mucho la atención que empecé a enterarme por los diplomáticos internacionalistas que estuvieron con (Felipe) Calderón y con (Enrique) Peña, que venía lo de la consulta, empezaron a decir: ‘Prepárense, porque viene el jalón de orejas y ahora sí van a saber lo que se siente’, ¿no?, el sometimiento», narró.

Dijo que las consultas son un mecanismo establecido en el acuerdo comercial T-MEC , y se han recurrido en cinco ocasiones a ellas.

«Lo ha hecho Estados Unidos en contra de Canadá: Canadá en contra de Estados Unidos: México y Canadá en contra de Estados Unidos, y ahora Estados Unidos y Canadá en contra de México. Es un procedimiento que se contempla en el tratado, es una consulta acerca de políticas que se presume contraviene lo establecido en el tratado. Hay un plazo para dar respuesta a esas consultas, de un poco más de 70 días, y luego si no hay acuerdo se va a paneles internacionales para que se dirima sobre el caso, quién tiene la razón, es un proceso», explicó.

Añadió que «es un proceso, nosotros vamos a llevar a cabo lo que nos corresponde, y dejar de manifiesto que no hay ninguna violación al tratado, y aclarar que podemos tener relaciones comerciales, pero nuestras políticas las definimos en México, y tienen que ver con nuestra constitución y con las leyes».

Sostuvo que en el tema energético, «nosotros no vamos a poner en negociación el dominio de la nación del pueblo de México sobre el petróleo, eso está clarísimo, el petróleo es de los mexicanos».

Finalmente, López Obrador argumentó que su gobierno tiene, como uno de sus sustentos, una resolución de este año de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) que declaró constitucional que el gobierno federal pueda renegociar los contratos de energía con particulares.

