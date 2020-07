AMLO descarta realizar visita a EU en avión privado

Entornointeligente.com /

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó realizar su visita a Estados Unidos en avión privado e informó que durante su visita en dicho país se hospedará en la residencia oficial de la Embajada mexicana .

Agregó que a su llegada a Washington, DC, acudirá a llevar ofrendas al monumento a Abraham Lincoln y a Benito Juárez , para posteriormente trasladarse a la Casa Blanca donde hablará con el presidente Donald Trump sobre la entrada en vigor del T-MEC, principalmente.

“Va a ser en avión de ruta, avión comercial, vamos a llegar a Washington por la noche y el miércoles iniciamos actividades, vamos a llevar ofrendas al monumento de Abraham Lincoln y de nuestro patricio Benito Juárez y luego vamos a la Casa Blanca, hay encuentros, reuniones hasta la tarde noche, tengo pensado regresarme el jueves porque toda la ceremonia y toda la reunión de trabajo es en la Casa Blanca y ya se tiene una agenda, vamos a estar ahí trabajando e intercambiando puntos de vista”, detalló.

“No hay necesidad de ir en un avión particular, ya he dicho que en caso de urgencias y toco madera utilizaría aviones o helicópteros de la Fuerza Aérea y de la Secretaría de Marina pero sólo en caso de emergencia aquí en nuestro país cuando se requiera para auxiliar a la población y que yo esté en algún sitio pronto, entonces sí, mientras pueda llegar sin problema voy a usar las rutas que existen y se puede ir uno a cualquier parte del mundo en aviones comerciales”.

Indicó que su esposa Beatriz Gutiérrez no acudirá a la visita oficial y que su comitiva estará integrada por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el coordinador de la Presidencia de la República, Alfonso Romo; la Secretaria de Economía, Graciela Márquez y Daniel Azar de la ayudantía y que en Estados Unidos se unirá la embajadora Martha Bárcenas.

“Nos ofrecen un hotel con habitaciones y la seguridad. Están reparando una casa que hay al interior de la Casa Blanca. Decidí quedarme a descansar en la Embajada ya que voy a estar en territorio mexicano”, precisó.

Dijo que aunque no pueda encontrarse con los migrantes mexicanos en territorio estadounidense, hablará en nombre de ellos. “En el caso de los migrantes, aunque no nos podamos encontrar vamos a estar juntos. Si no puedo verlos voy a representarlos, voy a hablar de ellos. No van a ser ignorados. Van conmigo. Voy sin miedo, sin temores, con la consciencia tranquila y la frente en alto. Lo importante es celebrar el inicio del tratado”, agregó.

A México no le conviene pelearse con EU El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que al país no le conviene pelearse con Estados Unidos, a pesar de que existan agravios que no se olvidan.

Con respecto a su viaje de mañana a Estados Unidos, dijo que la política sirve para evitar la confrontación y que a pesar de lo que consideró agravios, se ha construido una relación con el gobierno estadounidense.

“Ellos saben que es mejor tener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos que pelearnos para eso es la política: para evitar la confrontación. Muchos quisieran que nos peleáramos pero eso no nos conviene, ¿Cómo pelearnos? Existen agravios que todavía no se olvidan pero también hemos logrado una relación. El límite es el respeto a nuestra Soberanía”.

