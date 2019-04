AMLO autoriza seguridad para Vicente Fox tras denunciar ataque armado

Entornointeligente.com / (CNN Español) — Vicente Fox, expresidente de México, denunció esta sábado que, al parecer, un comando armando buscó ingresar a su casa. “Es una situación grave y que requiere inmediata atención”, publicó Fox en su cuenta oficial en Twitter tras precisar que el hecho ocurrió por la mañana. Asimismo, indicó que hacía “directamente responsable” de su seguridad, de la de su familia y la de sus bienes al actual mandatario Andrés Manuel López Obrador. Esta mañana un comando armado pretendió entrar a mi casa . Es una situación grave y que requiere inmediata atenció Hago directamente responsable de la seguridad de mi Persona, de mi Familia y de mis Bienes al presidente Andrés Manoel Iopez Obrador. Ex Ppresidente Vicente Fox Q. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) April 6, 2019 Conocido el hecho, López Obrador respondió diciendo que ha autorizado a Luis Cresencio Sandoval González, su secretario de Defensa, para crear una guardia de seguridad para el expresidente Fox y su familia. No obstante, López Obrador precisó que esta guardia para Vicente Fox tendría eficacia “pero sin los excesos que mantenían antes del cambio de régimen”. He instruido al general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa, para crear una guardia de seguridad que proteja al ex presidente Fox y su familia, con eficacia, pero sin los excesos que mantenían antes del cambio de régimen. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 6, 2019 Es preciso indicar que en diciembre, el nuevo gobierno de México, liderado por Andrés Manuel López Obrador, eliminó las pensiones vitalicias y la seguridad a exmandatarios. Entre otros detalles, la modificación legal suprime la pensión vitalicia de 205.000 pesos, equivalentes a unos US$ 10.000, que recibían los expresidentes y derechos a seguridad, personal administrativo, seguro de vida y de gastos médicos mayores. Igualmente establece que ningún funcionario puede recibir un salario mayor al del presidente de la República, de 108.000 pesos, un poco más de US$ 5.000. No se tienen mas detalles del presunto hecho irregular que denuncia el expresidente Vicente Fox. Vicente Fox, expresidente de México, y Andrés Manuel López Obrador, actual mandatario de dicho país. MÁS INFORMACIÓN LINK ORIGINAL: Noticias24 vla

