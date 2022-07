Amistoso Barcelona â» Real Madrid en Las Vegas: a qué hora y cómo ver por televisión y online

Entornointeligente.com /

Ancelotti: FC Barcelona es de los equipos que más respeto 0:32 (CNN Español) — Ni siquiera ha comenzado la temporada 2022/2023 de La Liga y ya tendremos el primer Barcelona vs. Real Madrid del nuevo año futbolístico en tan solo unos días.

Del 22 al 30 de julio, se llevará a cabo una gira de fútbol en Estados Unidos llamada Soccer Champions Tour 22, en la cual participarán dos equipos españoles, dos mexicanos y uno italiano.

Los cinco clubes en cuestión son los siguientes: Barcelona, Real Madrid, Juventus, América y Chivas. Se disputarán diversos encuentros en un periodo de nueve días, y de entre ellos el que más llama la atención es, sin duda, el clásico entre los blaugranas y los merengues.

El segundo duelo Barcelona vs. Real Madrid en suelo estadounidense El próximo partido amistoso entre Barcelona y Real Madrid de la gira Soccer Champions Tour 22 será el segundo clásico español que se lleve a cabo en Estados Unidos.

Cabe recordar que el primer clásico español en suelo estadounidense se jugó el 30 de julio de 2017 en el Hard Rock Stadium de Miami. El resultado final fue de 3-2 en favor de los culés.

El Clásico en Las Vegas: ¿Cuánto cuesta el boleto? 0:53 ¿Cuándo, a qué hora y dónde será el partido? El amistoso Barcelona vs. Real Madrid se jugará el sábado 23 de julio o el domingo 24 de julio, según dónde te ubiques.

El estadio que recibirá a ambos clubes será el Allegiant Stadium de Las Vegas, que es casa de los Raiders en la NFL y que tiene una capacidad de 65 mil espectadores.

Este es el horario en diversos países:

Sábado 23 de julio

Estados Unidos ※ 8:00 p.m. (hora de Las Vegas) y 11:00 p.m. (hora de Miami) México ※ 10:00 p.m. (hora de la Ciudad de México) Colombia ※ 10:00 p.m. (hora de Bogotá) Domingo 24 de julio

Argentina ※ 12:00 a.m. (hora de Buenos Aires) España ※ 5:00 a.m. (hora de Madrid) ¿Cómo verlo en TV u online? México ※ En exclusiva por Sky Sports 1 (canal 501/1501) y por la app Blue To Go (para suscriptores de Sky) Argentina ※ En DIRECTV Sports (canal 610/1610) y en la app DIRECTV GO Colombia ※ En DIRECTV Sports (canal 610/1610) España ※ En el canal de televisión «La 1» Source link

