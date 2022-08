Entornointeligente.com /

Amigos de Leandro Lo usam quimono para homenagear lutador durante velório em SP Campeão mundial de jiu-jítsu foi morto com um tiro na cabeça após briga durante show, no sábado (6). O PM apontado como autor do disparo que matou o lutador, Henrique Otávio Oliveira Velozo foi preso no domingo (7). Por g1 SP — São Paulo

08/08/2022 16h29 Atualizado 08/08/2022

Amigos do campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Lo , que foi velado nesta segunda-feira (8), no Cemitério do Morumby, na Zona Sul de São Paulo, foram até a cerimônia usando quimono em homenagem ao lutador. O corpo de Leandro foi sepultado por volta das 16h40.

«Ele não era um ser humano para estar nesse planeta tão ruim, tão maldoso. O Leandro era o jiu-jítsu, se você fala de jiu-jítsu, não tem como não falar dele», afirmou um dos amigos que estavam no local.

Neste domingo (7), a Polícia Civil de São Paulo prendeu o policial militar Henrique Otávio Oliveira Velozo após a Justiça determinar a sua prisão temporária por 30 dias . O PM é apontado como o autor do disparo que matou Leandro Lo .

O PM era procurado após fugir da cena do crime, segundo testemunhas. Na tarde deste domingo, ele se apresentou na Corregedoria da PM, conforme informou ao g1 o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo confirmou que o policial se apresentou à Corregedoria e que seria ouvido no 17º DP, responsável pela investigação. «Em seguida, será encaminhado ao Presídio Romão Gomes, permanecendo à disposição da Justiça», diz a secretaria em nota.

O pedido de prisão partiu da Polícia Civil e vale por 30 dias, prorrogáveis por mais 30 — caso haja nova solicitação do delegado responsável, decisão confirmada por audiência de custódia na tarde desta segunda-feira.

Leandro Lo campeão mundial de Jiu-Jítsu leva um tiro e morre dentro de um clube em São Paulo

O caso

Velozo teria sido a pessoa que atirou na cabeça de Leandro Lo durante uma discussão em casa de show no bairro de Indianópolis, Zona Sul da capital paulista, na noite de sábado (6).

Segundo o advogado do lutador, Leandro teve morte cerebral confirmada. Oficialmente, a Secretaria de Saúde não confirma a informação a pedido da família.

No documento enviado à Justiça, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo define o policial militar como «autor do homicídio».

Saiba quem é o lutador Leandro Lo, baleado na cabeça após discussão em SP

De acordo com o advogado da família de Lo, Ivan Siqueira Junior, o lutador teve uma discussão com o PM. Para acalmar a situação, Lo imobilizou o homem que, após se afastar, sacou uma arma e atirou uma vez na cabeça do lutador .

O advogado conta que, após o tiro, o agressor ainda deu dois chutes em Leandro no chão e fugiu em seguida. Pouca gente ouviu o barulho do tiro porque o som estava alto em função do show.

Um amigo do lutador que presenciou o crime disse que o autor do tiro estava sozinho e provocou Lo e cinco amigos, que estavam numa mesa.

«Ele chegou, pegou uma garrafa de bebida da nossa mesa. O Lo apenas o imobilizou para acalmar. Ele deu quatro ou cinco passos e atirou», disse a testemunha, que pede para não ser identificada.

O atleta foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Arthur Saboya, no Jabaquara, também na Zona Sul de SP.

