Amigos de Ivana Trump siempre estuvieron preocupados por las «traicioneras» escaleras de su opulenta casa

«Tengo que decirte algo, ese siempre ha sido mi miedo», dijo Nikki Haskell a Extra TV . «Tenía una de esas escaleras realmente hermosas por las que era imposible caminar. Estrecho por dentro y más ancho por fuera. Siempre tuve miedo de que se cayera. No sé qué pasó, pero no me cuesta creer que eso fue lo que pasó: escaleras traicioneras».

Trump, de 73 años, quien supuestamente tenía problemas para caminar y tenía problemas de salud, fue encontrada al pie de las escaleras después de caerse, dijeron las autoridades. La oficina del médico forense de la ciudad ha considerado que su muerte fue accidental.

Nikki Haskell dice que Ivana Trump estaba a punto de viajar antes de su muerte. Brian Zak

Ivana a menudo posaba en su lujosa casa adosada multimillonaria en East 64th Street con la escalera al fondo. El columnista de chismes Rob Shuter dijo el viernes por la noche en News Nation que había visitado el apartamento y también calificó la escalera de «traicionera».

«El apartamento no estaba tan renovado ni tan actualizado como se podría pensar», dijo Shuter. «Esas escaleras siempre fueron peligrosas. La alfombra de esas escaleras también estaba un poco gastada».

