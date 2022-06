Amigo de Tyson habló sobre la fiesta con 24 mujeres antes de la primera derrota del boxeador

Entornointeligente.com /

¿Fue virtud de Douglas el gran golpe o hubo mucho de subestimación por parte de Tyson? En su autobiografía, en la que también recordó anécdotas de su etapa en prisión, el boxeador había aceptado que su preparación distó de lo ideal. «No quería pelear; todo lo que me interesaba entonces era salir de fiesta y tener sexo con mujeres. No consideré a Douglas como un gran desafío. Ni siquiera me molesté en ver ninguna de sus peleas en video. Yo había vencido fácilmente a todos los que lo habían noqueado», subrayó en la obra.

«Además de tener sexo con las sirvientas, estaba viendo a esta joven japonesa con la que había tenido sexo la última vez que había estado en Japón. Robin (su esposa) salía de compras y yo bajaba a la parte trasera del hotel donde esta joven tenía una habitación… Así que ese fue mi entrenamiento para Douglas», admitió.

Pero un amigo suyo, el artista Bobby Brown (ex pareja de Withney Houston) dio detalles de aquellas fiestas salvajes que decantaron en el primer traspié de su carrera. En un documental transmitido por el canal A&E, el cantante, de 53 años (e integrante del círculo íntimo de Tyson desde hace 30), reveló: «Solíamos hacer locuras. Hubo momentos en los que festejábamos muy, muy duro, y uno de esos fue en Tokio antes de la pelea con Buster Douglas».

«Fueron dos días. Debía haber dos docenas de chicas en la habitación conmigo y Mike… Y festejamos. Yo estaba tratando de decirle que durmiera un poco», amplió la escena Brown. Douglas aprovechó el pobre estado físico de su adversario y le propinó una impensada derrota, al menos para los que no formaron parte de tamaño jolgorio. ¡Eventualmente ahí durmió un poco!», se burló el cantante, en alusión al ring. Aunque casi inmediatamente le suplicó al entrevistador: «No pongas esa parte por favor, me va a matar».

«El día antes de la pelea también tuve dos sirvientas al mismo tiempo. Y luego dos chicas más, una a la vez, la noche antes de la pelea», había contado Tyson el maratón sexual en el que se embarcó en aquella fallida travesía. Aunque no había ofrecido los detalles que aportó su amigo.

En su biografía, el ex deportista explicó que esa caída le sirvió para enderezar su carrera y tras esa derrota logró hilar ocho triunfos consecutivos, gracias a los cuales recuperó dos de sus coronas de campeón.

«Cuando era joven, era un animal con dinero. Le daba dinero a la gente, a todos, festejaba con todos y tenía sexo con sus madres, sus hermanas y sus primas… orgías. Estaba loco. Estaba tan enfermo y no tenía idea de que estaba tan enfermo», supo confesar en 2020 sobre su comportamiento de entonces.

Abocado a sus negocios y explotación de su imagen (tiene un lucrativo emprendimiento relacionado al cultivo de cannabis), Tyson se entrena y mantiene en forma a los 55 años y comparte en redes sociales los videos de su pose feroz, que no perdió con el tiempo. En noviembre de 2020 volvió al ring con una exhibición ante otra leyenda como Roy Jones Junior, 15 años después de su último combate oficial. Y se lo vio en muy buen estado físico. Por dicho combate, se alzó con una bolsa de 10 millones de dólares, mientras que su adversario ganó un millón.

Por el momento no hay planificada una nueva incursión de Tyson en el boxeo, aunque desde hace tiempo arrecian los rumores sobre posibles peleas ante el yutuber Jake Paul o un viejo conocido como Lennox Lewis.

