Amiga de Ricardo Cadena hace revelaciones sobre actualidad del técnico de Chivas

Adriana González es una amiga cercana y fan del entrenador de Chivas , Ricardo Cadena , con una amistad de más de 30 años, visita cada 15 días desde la Ciudad de México a su amigo en cada juego de local del Guadalajara .

Actualmente Adriana González reveló que el entrenador del Guadalajara , Ricardo Cadena se encuentra frustrado ante los malos resultados que ha registrado Chivas en el inicio del presente campeonato.

» Ricardo sabe que se le quiere mucho en la familia es una persona que tiene todo mi respeto, una persona maravillosa con toda la extensión de la palabra y si me ha comentado que siente frustración , me lo ha manifestado y lo ha dicho en las entrevistas que le realizan, por no poder dar a la afición que los puntos que quisiera tener actualmente el equipo», señaló.

De igual manera, Adriana González señaló que desde que Ricardo Cadena tomó las riendas del Guadalajara , no ha dejado de asistir a un solo juego de Chivas como local, por lo que viaja desde la Ciudad de México hasta el Estadio Akron para apoyar a su amigo.

Adriana González no ha dejado de apoyar a las Chivas en ningún partido desde la llegada de Ricardo Cadena. ESPN «Tenía 25 años de no verlo, sin embargo, en Aguascalientes tuve la oportunidad de viajar porque sabía que Ricardo se quedaría al frente del equipo, y apoyarlo desde el partido contra Cruz Azul no he dejado de venir desde la Ciudad de México cada 15 días para apoyar a Ricardo «, agregó

Al final, la amiga de Ricardo Cadena señaló que los últimos resultados que ha registrado Chivas se deben a errores puntales de los jugadores, por lo que le restó responsabilidad al entrenador del Guadalajara ante el mal momento que vive el equipo Rojiblanco.

«La presión la vive como cualquier otros entrenador que está en Chivas como debería de ser, al inicio todos estábamos con él y yo sigo soñando la cadeneta , porque al final de cuentas, él pone su grano de arena pero no se han dado los resultados, se han fallado varios penales y eso ya no depende de él, ya depende de los futbolistas, él es una persona muy noble y algo que yo siempre le he pedido a él es que les transmita a los jugadores humildad», concluyó.

