Americanos passam Dia de Acção de Graças sem a tradicional família alargada

Em Nova Iorque, a tradicional “Macy's Thanksgiving Day Parade”, que enche as ruas de Manhattan com balões gigantes, foi cortada para se celebrar o dia o mínimo possível e desmotivar ajuntamentos

Entornointeligente.com /

Esta quinta-feira celebra-se o Dia de Acção de Graças – ou Thanksgiving – nos Estados Unidos. Do outro lado do Atlântico e um pouco por todo o mundo, habituamo-nos a ver os americanos a juntarem-se com as famílias, fazendo o esforço de viajar pelo país fora para ir ter com os entes queridos e ter um grande jantar, normalmente acompanhado por um peru assado. Este ano, como muitas celebrações, também o Dia de Acção de Graças teve de ser repensado devido à pandemia da covid-19.

Em Nova Iorque, a tradicional “Macy's Thanksgiving Day Parade”, que enche as ruas de Manhattan com balões gigantes, foi cortada para se celebrar o dia o mínimo possível e desmotivar ajuntamentos.

Na política, os conselhos para passar o Dia de Acção de Graças foram diferentes entre Presidente e Presidente eleito. Enquanto Joe Biden pediu através de um vídeo com a mulher, Jill Biden, que os americanos ficassem em casa com a família nuclear e que não viajassem (ele próprio prometeu que faria o mesmo), Donald Trump incentivou que as famílias se juntassem. Mas ele próprio fugiu à tradição e, em vez de viajar para o seu resort Mar-a-Lago, na Florida, optou por ficar na Casa Branca.

Thanksgiving has always been a special time for the Biden family. And while I know this isn’t the way many of us hoped to spend the holiday, the small act of staying home is a gift to our fellow Americans. pic.twitter.com/4mHOEFIcjV

— Joe Biden (@JoeBiden) November 26, 2020 Apesar dos avisos do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) para que se evitasse viagens e ajuntamentos de famílias alargadas, cerca de seis milhões de americanos viajaram de avião entre sexta-feira e quarta-feira, noticia a Reuters citando dados da Administração de Segurança de Transportes.

E segundo um estudo do Centro Médico Wexner, da Universidade Estatal do Ohio, quase 40% dos americanos admitem que os ajuntamentos familiares do Dia de Acção de Graças são motivo suficiente para arriscar a infecção pelo novo coronavírus, planeando jantares com ajuntamentos com mais de dez pessoas. Além disso, um terço também afirma que não obrigará os convidados a usar máscara.

Um dia antes de se celebrar a ocasião, os Estados Unidos atingiram um valor máximo de 89 mil internamentos por covid-19. E os especialistas de saúde avisam que arriscar contágios e ajuntamentos no Dia de Acção de Graças poderá promover um aumento da mortalidade por covid-19, que já provocou mais de 260 mil óbitos.

Trump cumpriu a tradição anual na Casa Branca e concedeu o “perdão presidencial” a um peru, que escapará ileso este ano Reuters/HANNAH MCKAY Em Nova Iorque, a 94.ª edição da “Macy’s Thanksgiving Day Parade” foi mais contida, com menos balões extravagantes, menos multidões e menos festa Reuters/ANDREW KELLY Em vez de contar com uma enchente no centro de Manhattan, o cortejo foi marcado pelas máscaras, como tantos outros eventos este ano Reuters/ANDREW KELLY A segurança foi reforçada para impedir ajuntamentos que possam contribuir para o risco de contágio de covid-19 Reuters/ANDREW KELLY Milhões de perus são comprados todos os anos no Dia de Acção de Graças, muitos já assados e encomendados Reuters/KEVIN MOHATT Alguns perus assados podem chegar aos 200 dólares, alimentando uma família inteira Reuters/KEVIN MOHATT O Dia de Acção de Graças também move muitas acções de voluntariado e em Denver, Colorado, milhares de alimentos são distribuídos a famílias mais carenciadas Reuters/KEVIN MOHATT Donald Trump ainda foi a tempo de jogar golfe no seu próprio clube em Sterling, Virginia, onde foi recebido por alguns apoiantes EPA/Oliver Contreras Acção de voluntariado em Washington, onde milhares de refeições são distribuídas a quem necessita Reuters/HANNAH MCKAY Face à pandemia, as pessoas passeiam de máscaras e em pequeno grupos em Delaware Reuters/JOSHUA ROBERTS

Entornointeligente.com