Ponte Preta vence e ainda sonha

As chances ainda são pequenas, mas a Ponte Preta segue viva na briga pela classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira, a Macaca alcançou a terceira vitória na competição ao derrotar o Botafogo por 2 a 1, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 9ª rodada. Hugo Cabral e Matheus Vargas marcaram para a alvinegra; Rafael Costa descontou. Com o resultado, a Ponte segue na terceira posição do Grupo A, agora com 13 pontos, e tem mais três rodadas para tirar os cinco de desvantagem em relação ao Red Bull Brasil. Na próxima rodada, o time entra em campo domingo, às 19h, contra o São Bento, fora de casa, enquanto o Toro Loko visita o Oeste, na sexta-feira. A Ponte Preta demorou a entrar no jogo no primeiro tempo. Mais organizado, foi o Botafogo quem ditou o ritmo nos minutos iniciais. Utilizando bastante os dois lados do campo e adiantando a marcação, os visitantes tiraram o conforto da Macaca e levaram perigo. Aos 18′, Pará fez a jogada pela esquerda e Pimentinha, quase da marca do pênalti, furou feio. No minuto seguinte, Rafael Costa cabeceou para boa defesa de Ivan. Passado o susto, a Ponte foi ficando mais à vontade, aproveitando principalmente a queda de ritmo do Botafogo. O primeiro chute a gol só veio aos 22′, em tentativa de Matheus Vargas defendida por Darley. Quem quase marcou foi Thalles, aos 32′. O atacante cabeceou no canto e o goleiro foi buscar. Mais presente no campo de ataque e conseguindo articular as jogadas, a Macaca abriu o placar aos 44′. Tiago Real achou ótimo passe e encontrou Diego Renan livre. O lateral-esquerdo cruzou rasteiro e encontrou Hugo Cabral, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede: 1 a 0. O segundo tempo foi recheado de emoções desde o princípio. Logo aos 4′, o Botafogo empatou com Rafael Costa, que recebeu cruzamento de Pará, aproveitou saída errada de Ivan e marcou de cabeça. A Ponte não se abateu e foi em busca do segundo. Aos 9’, Diego Renan fez cruzamento e a cabeçada de Reginaldo parou no travessão. Três minutos depois, Matheus Vargas não perdoou. O meia aproveitou rebote do goleiro em finalização de Matheus Oliveira e recolocou os donos da casa na frente. Mais postada para o contra-ataque, a Ponte esperou o Botafogo e quase tomou novo empate, aos 28’. Ivan derrubou Erick Luís na área, mas se redimiu imediatamente ao defender a cobrança de pênalti de Nádson. Os minutos finais foram bem controlados pela equipe alvinegra. O Botafogo se lançou completamente ao ataque na tentativa do empate, mas pouco assustou a Macaca, que teve inteligência para ganhar tempo, administrar o placar e comemorar a vitória, que mantém o time na briga.

