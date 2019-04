Joven denuncia a su novio: “Me reventó la boca y me dejó moretones por todo el cuerpo”

Entornointeligente.com / Gloria Endler (26) es la mujer oriunda de Hohenau, quien este fin de semana vino a Asunción para visitar a su novio Ramón Pereira (27) en el barrio Trinidad. Ambos estaban bebiendo con unos amigos, cuando de pronto el hombre le pidió revisar el celular, pero la joven se negó y allí comenzó la agresión.Rocio Higuera

Artículo Relacionado “Es muy celoso y aparte tiene consumo encima, se convierte totalmente cuando está así, consume cocaína y marihuana, es totalmente otra persona cuando se pone así”, comentó a la 970 AM. Gloria Endler.Rocio Higuera Venezuela

Link de Interés Detalló que la relación lleva seis meses, pero que recién a los tres se percató de que su novio es adicto y pese a que ya ejercía violencia verbal, nunca llegó hasta este punto, aunque sí ya tuvo episodios de celos.Rocio Higuera GlobovisionMás información “Yo no voy a regresar más con él, ahora me reventó la boca y me dejó varios moretones por el cuerpo, encima su familia no me dejaba salir de la casa, me tenían retenida, llamé al 911 y empecé a golpear la puerta para pedir auxilio”, dijo Endler y reveló que finalmente un policía la rescató Posteriormente acudió al Hospital del Trauma para las curaciones y luego a la Comisaría 12 Metropolitana, donde denunció a Pereira, pese a que los familiares del hombre se oponían y solo querían enviarla de regreso a su ciudad

Entornointeligente.com