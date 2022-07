Amenazar la energía

Entornointeligente.com /

En octubre de 1829 El Libertador Simón Bolívar estando en Guayaquil decretó la Ley de Minas la cual da a la República autoridad sobre los recursos naturales que se encuentren en el subsuelo. Nacía la República y décadas más adelante se creaba el Estado.

Desde entonces lo que hay en el subsuelo pertenece a la nación y por ende al pueblo. Con esto nace la seguidilla conformada jurídica, política, económica, social y cultural del país conformado entre Estado—Nación—Gobierno—Pueblo. Cuando comienza su consolidación se desata la unión entre ellos en la autodeterminación y futuro del país.

Nuestro gentilicio unido a la base jurídica social, política y económica nos hizo ser venezolano, pero esto no se dio al azar, somos venezolanos porque antropológicamente tenemos antecedentes que datan desde catorce mil quinientos años, elementos de unión, simbiosis de características que nos hacen ser patria, venezolanos, quienes llevando adelante una partida dada desde lo aborigen.

En todo lo expuesto está el petróleo, el gas y la petroquímica con la cual se tiene una altísima responsabilidad. Debemos observarlas, verlas, estudiarlas y analizarlas sobre el contexto mundial en cada uno de estos espacios todas ubicadas en la energía, petroquímica, condensados, petróleo y gas.

Pero con la crisis del 2022 se van abriendo muchas más expectativas seriamente bélicas, y estas líneas se expresan marcadamente en Europa donde acaba de subir el gas en niveles muy descontrolados. Por eso cuando Rusia advierte que su empresa Gazprom y sus plantas gasíferas entre esas Lukoil quedan manejadas desde hace un largo tiempo en su cabina; el Kremlin. Y que sus gasoductos podrán ser cerrados, es decir restringir sus operaciones diarias de envíos de crudo en contra de las naciones afectadas que los inquietan.

A esta fecha han tocado varias veces sus puertas y como un fantasma al cual no ven comienza a inquietar a millones. Su confluencia detona conflictos que en esta hora ya nadie podrá detener.

Ahora que Alemania no posea un liderazgo en la Comunidad Económica Europea se debe a sus irresponsabilidades. Con el Nord Stream II Alemania hubiera negociado gas con quince países, ahora se queda sola y sin gas. Mientras, Estados Unidos principal responsable de esta crisis la cual se va desarrollando con solo empujarla demuestra que el vuelo tomado por algunos es inaceptable en un patio donde uno de los dos pierde pues su equipo contrario ya estaba vendido y ni los aficionados tenían fuerzas para apoyar.

Rusia atendiendo el descontrol de occidente ha decidido desarrollar e incrementar el transporte de su fortaleza gasífera. Afirman; podemos tener gas, petróleo, pero si no hubiésemos tenido oleoductos, poliductos, gasoductos más transporte en navieras de los famosos metaneros y buques para petróleo muy poco se podría hacer. Si no se adquieren nuevos puertos con sus terminales más sus rutas, no se desarrolla ni extraen productos.

Ni un kilómetro podría manejarse ingenierilmente en un proceso donde su flujo permaneciera embotellado por la guerra y como un cuello de botella generará incapacidad para obtener sus diferentes productos.

El sello está en medio de pozos y yacimientos sobre espacios geográficos con productores que aparte de ser expertos en su manejo puedan logran mantener la dependencia de quienes lo consumen en las excelentes cantidades de sus cestas.

Quiere decir que la ubicación de unas tierras más ricas que otras no dependen únicamente de su extracción sino de su muy buen costo de extracción unido a su comercialización y por ende a su total y absoluta dependencia.

Allí entra el debate del Sur del Lago de Maracaibo del Estado Zulia occidente venezolano, el cual se rodea de los tres estados andinos (Táchira, Mérida y Trujillo) rodeados por el Lago Madre, Lago de Venezuela, Lago de Maracaibo. Imaginémonos los nutrientes por animales, plantaciones, ríos que han alimentado por cientos de años toda esa corteza la cual fue aplanándose, hundiéndose entre diferentes tierras vivas. Todo esto permitió crear un producto el cual quedó clasificado es uno de los mejores del planeta.

Venezuela bajo ningún pretexto o modelo puede aceptar que nuestros recursos sean entregados o dilapidados. Por eso debemos crear una especie de Consejo Nacional de las diversas Energías, donde discutan todos los sectores de la sociedad con participación y conocimiento histórico de casi dos siglos de desarrollo y camino al que hemos llegado hoy con la industria del petróleo.

Pero llegar hasta aquí no ha sido fácil. El resultado de las transnacionales petroleras, luego la nacionalización y creación de la industria, internacionalización, apertura petrolera, es decir, el resultado de híbridos energéticos por su control ha hecho a partir del negocio petrolero; experiencia, manejo, capacidad, liderazgo, gerencia, tribuna, somos los creadores de la OPEP, hemos sido parte fundacional y fundamental de un mundo productor.

Juan Pablo Pérez Alfonso desde el gobierno de Medina Angarita (5-5-1941 al 18-10-1945) ya había pensado en la creación de la OPEP con la Ley de Hidrocarburos de 1943, antecedida por la ley de 1938, anterior a esta la de 1928, 1920 y la de Minas de 1918.

Entonces una Venezuela que venía de andar en condiciones sociales difíciles, aún comparecida a la era del gomecismo, años después todavía estaban vivos sus coroneles los cuales ejercían influencia. Y en medio de aquel escenario se tuvo la grandiosa idea de crear la OPEP, unirnos en un circuito de países y elevarnos en un marcador que luego sorprendió a otros que aún orbitan a su alrededor.

Los parques industriales y tecnológicos de energía llegaron a ser impresionantes gracias al aporte que dio nuestro país, por eso deberíamos pensar en la creación de un Consejo Nacional Energético donde discutamos qué vamos a hacer con los precios del petróleo rebasados últimamente por 130$, y cómo va unido a la guerra va rumbo a los 170$ el tonel.

La proyección de las guerras ha encadenado a todas las guerras, desde el Golfo Pérsico hasta la situación vivida en Ucrania. La Casa Blanca servirá de ejemplo para el estudio de siquiatras por las locuras que se están cometiendo. Haber declarado la guerra a Rusia no pasa de ser algo simbólico contra lo que nunca podrán.

Pero aún muchos se preguntan en qué estaba pensando Baiden, donde estaba el Departamento de Estado y Energía de Norteamérica, dónde andaban metidos los expertos que ni siquiera se dieron cuenta de medir que el 80% de las reservas de Rusia, sus reservas internacionales están en Beijing, como no se dieron cuenta de aquello, o es que su mandatario de verdad no manda en la Casa Blanca.

Ahora benefician el liderazgo de la Federación Rusa quienes no se van a cansar de batallar, habrá suficiente munición y tiempo, por eso un gran liderazgo viene por parte de Rusia. Y que va hacer Venezuela cuando el precio del petróleo aumente. En 2014 se hundió a diecinueve dólares y en el 2020 para abril llegó a cero dólares. Quien iba a pensar en esa fecha, que hablamos del efecto rebote y más recientemente del efecto Boomerang energético, que al estallar la guerra entre Rusia Y Ucrania su precio llegaría a 130$.

Hasta más pronto…

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com