Amelia Bono tiene el bikini de Zara que más estiliza y nosotras su versión low cost

Que Amelia Bono es una fan incondicional de Zara -como prácticamente todas, no nos vamos a engañar- es algo que sabemos desde hace tiempo. Recientemente la hemos visto con una blusa de nueva colección de Zara que ha sido un auténtico flechazo, pero en su armario también se cuelan zapatos tipo mule o total looks de Zara , entre otras muchas cosas.

En Trendencias Amelia Bono sabe que los looks a todo color son pura tendencia y tenemos la prueba que lo demuestra Su último fichaje ha sido un bikini de nueva colección en un precioso color azul . Un diseño que gracias a su braguita de tiro alto estiliza y sienta genial, algo que se agradece en verano. Además el top triangular sujeta y realza el pecho firmemente.

¿El problema? Como suele pasar con muchos diseños de Zara de los que nos enamoramos, ya ha colgado el cartel de sold out en el top y la braguita va prácticamente por el mismo camino. Vamos, que está agotadísimo. Pero como cuando nos gusta un diseño no paramos hasta conseguirlo, hemos encontrado una alternativa aún más low cost en H&M . De la que no solamente nos gusta el precio -que también-, sino que nos encanta que esté disponible en todas las tallas.

El diseño de H&M tiene dos principales diferencias con respecto al de Zara: tiene un azul mucho más claro y está confeccionado en un tejido de canalé . Pero en cuanto al resto de aspectos de diseño se refiere, sus siluetas son muy similares (top triangular, braga alta, etc). Como suele ocurrir, el bikini se vende por separado: el top cuesta 14,99 euros y la braguita

Top de bikini con relleno

PVP en H&M 14,99€ Braga de bikini Hipster

Fotografía de portada | @ameliabono

Fotos | @ameliabono, H&M

