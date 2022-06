AMD Zen 4 ofrecerá entre un 8% y un 10% más de IPC que Zen 3

Entornointeligente.com /

Los primeros rumores que vimos sobre el posible rendimiento de los procesadores Ryzen 7000, basados en la arquitectura Zen 4, resultaron no ser ciertos. AMD confirmó durante el evento de presentación oficial que esta arquitectura iba a permitir un aumento del rendimiento monohilo de hasta un 15% frente a los Ryzen 5000, un porcentaje que ya incluía tanto el IPC como el incremento de las frecuencias de reloj. Dado que teníamos dos valores aumentando el rendimiento, estaba claro que el aumento del IPC iba a ser inferior al 15%.

A pesar de que estos datos venían de la propia AMD, y de que estaba claramente explicado que se había utilizado un procesador de gama alta, algunas fuentes que llevan tiempo dedicándose a lanzar rumores seguían empecinadas en decir que que Zen 4 iba a incrementar el IPC entre un 20% y un 40%, valores que eran un auténtico sinsentido y que al final no han hecho más que quedar en evidencia, ya que AMD ha confirmado que esta nueva arquitectura ofrecerá una mejora de entre un 8% y un 10% del IPC frente a Zen 3. El 5%-7% que resta para llegar al 15% que dio AMD vendrá dado por el aumento de las frecuencias de reloj.

¿Será esto suficiente para vencer a Raptor Lake-S? Fue un tema que ya tocamos a fondo en este artículo , y francamente me sigo inclinando a pensar que no, y creo que es muy probable que la nueva generación de procesadores de consumo general de Intel acabe ganando la corona del rendimiento monohilo. No obstante, en rendimiento multihilo tengo mis dudas, sobre todo porque Raptor Lake-S mantendrá la arquitectura Gracemont en los núcleos de alta eficiencia.

Siguiendo con lo anterior, el Ryzen 9 7950X debería contar con 16 núcleos Zen 4 y 32 hilos, mientras que el Intel Core i9-13900K tendría 8 núcleos Raptor Cove de alto rendimiento, que sí supondrían un incremento de rendimiento tanto por IPC como por sus mayores frecuencias de reloj, y 16 núcleos Gracemont de alta eficiencia, que solo mejorarían el rendimiento aumentando su velocidad de reloj. En total sumaría 24 núcleos y 32 hilos.

El Intel Core i9-13900K tendría más núcleos que el Ryzen 9 7950X, pero 16 de esos núcleos serían de alta eficiencia y tendrían un IPC y una frecuencia menor que un núcleo Zen 4, de ahí mis dudas sobre cuál de los dos podría acabar siendo el más potente en multihilo. En cualquier caso, como ya os dije en su momento, lo más importante de todo esto es que tenemos por delante un combate épico, con Intel y AMD en plena forma.

Zen 4 también promete importantes mejoras en eficiencia Y esto será posible no solo por el salto al nodo de 5 nm de TSMC , sino también por las modificaciones que introducirá AMD a nivel de microarquitectura. En este sentido, podemos destacar por ejemplo el aumento de la caché L2 por núcleo, que pasa de 512 KB a 1 MB, y también el incremento del ancho de banda de la memoria por núcleo, que sube un 125% frente a la generación anterior. Por último, AMD también ha confirmado la integración de nuevas instrucciones ISA para IA y el soporte de AVX-512.

El lanzamiento de los procesadores Ryzen 7000, basados en la arquitectura Zen 4 , tendrá lugar a finales de este mismo año. Para poder utilizarlos necesitaremos una placa base con socket AM5 y memoria RAM de tipo DDR5, ya que esta generación no será compatible con la memoria DDR4. En su momento, Intel fue ampliamente criticada por dar el salto a la memoria DDR5 a pesar de que mantuvo la opción de utilizar DDR4 con Alder Lake-S, así que está claro que la decisión de AMD acabará dando pie también a críticas, aunque puede que sus fans más acérrimos no lo vean como un problema. Es lo de siempre, la doble vara de medir de cada uno.

Antes de terminar quiero compartir con vosotros la última actualización de la hoja de ruta de AMD para el sector CPU de consumo general y HEDT. En ella podemos ver que Zen 4 tendrá tres versiones , la de consumo general, la de consumo general con memoria caché apilada en 3D y la versión HEDT, que se empleará en los próximos procesadores Threadripper. Zen 4c no tendrá ninguna aplicación en el mercado de consumo general, y el lanzamiento de Zen 5 sigue previsto para 2024.

