Diez preguntas que tiene que responder la última temporada de ‘Juego de tronos’

10 fotos Quedan muchas dudas por resolver en los seis últimos episodios de la serie. Estas son algunas de ellas Eneko Ruiz Jiménez Twitter Natalia Marcos Twitter Google Plus Madrid 13 ABR 2019 – 17:14 CEST 1¿Quién ganará el Trono de hierro? ¿O quedará vacío? Es la pregunta clave para los espectadores, aunque en realidad posiblemente no sea tan relevante. En ella se basa incluso la campaña promocional de 'Por el trono' de HBO. Pero poco importará cuando el Rey de la Noche acabe atrayendo a todas sus tropas a Poniente. El trono será entonces la última preocupación. Ese trono de espadas puntiagudas siempre fue una excusa para contar otras cosas, un 'macguffin' por el que se peleaban sus protagonistas. Pero no lo más relevante, simplemente la manera de hacer avanzar las tramas. Las casas de apuestas, aun así, lo tienen claro: creen que ganará Bran (aunque suene raro va seguida de Sansa). Los lectores de EL PAÍS apuestan, de momento, Daenerys, seguida de cerca por Jon Nieve. 2¿Cuánto durará el invierno?¿Llega la primavera? Durante años dijimos aquello de "el invierno se acerca". Había sido un verano largo (de más de 10 años), y cuentan que después de algo así las penurias de la peor estación para Poniente siempre se extienden. La última vez que llegaron los Caminantes Blancos, según la leyenda, se hizo una larga noche y el invierno duró una generación. Quizás este invierno no haya sido muy duro, pero ha estado lleno de penalidades. Ahora que la religión antigua queda comprometida y la magia vuelve, puede ser hora también de cuestionar las estaciones basadas en profecías. Y, si ganan la batalla contra los Caminantes Blancos, igual todo acaba y vuelve a florecer la alegre primavera. Al fin y al cabo las estaciones son metáforas narrativas de lo que les sucede a los personajes. 3¿Quién está embarazada? En el último capítulo, Cersei insinuaba primero y afirmaba después que estaba embarazada y, por tanto, hay futuro para los Lannister a pesar de que sus tres hijos anteriores hayan muerto. Pero, ¿está realmente embarazada o es solo una artimaña para intentar mantener a sus hermanos a su lado en el momento en el que más sola se encuentra? Por otra parte, Daenerys está convencida de que no puede quedarse embarazada porque una bruja así lo afirmó. Pero muchas señales hacen pensar que no es así. El propio Jon puso en duda en el último capítulo que esa profecía fuera cierta. ¿Estará embarazada tras haber mantenido relaciones sexuales con Jon? 4¿Descubrirá Jon Nieve su verdadero pasado? Es la duda que todo lector y espectador tuvo desde el primer capítulo de la serie (o las primeras páginas del libro). Nosotros ya lo hemos descubierto. Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark se casaron para tener a su hijo de manera legítima. Por lo tanto, Jon Nieve no es un bastardo, sino Aegon Targaryen. Ahora es el momento de que Bran Stark y Samwell Tarly cuenten la verdad a Jon. ¿Llegarán a tiempo? 5¿A qué juega Tyrion? En las últimas temporadas, Tyrion se ha mantenido en un discreto segundo plano influyendo desde atrás en el destino de los Siete Reinos. Ahora, como consejero de Daenerys, parece estar del bando de los Targaryen y no se lleva mal con Jon. Pero el último capítulo dejó en el aire muchas preguntas. Los espectadores no llegamos a ver el final de su conversación con Cersei, donde su hermana le decía que está embarazada. Su mirada cuando ve, a escondidas, cómo Jon entra en el dormitorio de Daenerys también es sospechosa. ¿En qué bando está realmente Tyrion? ¿Tiene la Khaleesi al enemigo a su lado? 7¿Se mantendrá el heteropatriarcado en la corona? Muchos han dicho que 'Juego de tronos' es una serie feminista. Da poder a personajes como Cersei, Sansa, Brienne, Daenerys o Arya y las construye de manera que tengan personalidades opuestas (y de la misma manera la serie ha sido criticada por no fichar a guionistas y directoras durante años). Al sustituir a su hijo Tommen, Cersei es la primera reina en la historia de ese Trono de Hierro que se estrenó con Aegon I 'El conquistador'. Quizás sea el momento de acabar con el patriarcado instaurado en Poniente y que el 8M llegue al Trono de Hierro, aunque cada una de las mujeres lo haría a su manera. 6¿Terminará Arya su lista de la venganza? La joven Stark lleva desde la segunda temporada con una lista de nombres de las personas que quiere matar sí o sí. Varios nombres ya han sido tachados (aunque algunos no los ha matado ella): Joffrey Baratheon, Meryn Trant, Rorge, Polliver, Walder Frey, Thoros de Myr y Tywin Lannister. Otros siguen vivos. Uno de los objetivos principales era Cersei (aunque, en este caso, una profecía decía que Cersei moriría a manos de uno de sus hermanos…). El resto de nombres que quedan por tachar son Beric Dondarrion, El Perro, Ilyn Payne, La Montaña y Melisandre. ¿Caerán todos? ¿Lo harán a manos de la asesina Nadie? 9¿Quién gana en la batalla de los dragones vivos contra dragones zombis? Una pregunta imposible de responder hasta que veamos qué han decidido que ocurra. Cualquier cosa puede pasar. Es lo bueno del reino de la fantasía. ¿O es que alguien ha enfrentado antes a un dragón vivo y a uno muerto para comprobar quién gana? Es cierto que los dragones vivos son dos y el zombi es uno solo, pero ¿cómo se mata a un dragón que ya está muerto? 10¿Son los caminantes blancos la verdadera amenaza y el resto no importa? Los caminantes blancos siempre han sido vistos como una metáfora del cambio climático de nuestro mundo. Mientras una serie de gobernantes están preocupados por el juego de tronos ("o ganas o mueres"), se acerca sigilosamente (y ahora a pasos agigantados) una amenaza que nadie puede controlar y que podría destruir el mundo tal y como se conoce. Para evitarla habrá que tomar medidas drásticas que obliguen a alianzas imposibles, y todavía no tenemos del todo claro que esto pueda cumplirse. Si no se lo toman en serio, todo será destruido.

