(ANSA) – CIVITANOVA MARCHE, 30 LUG – Alika Ogorchukwuch è stato inseguito da Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, colpito prima con la stampella e poi a mani nude per 3-4minuti. E’ il racconto dell’aggressione fatto da due turiste in vacanza a Civitanova Marche testimoni determinanti nella ricostruzione della dinamica dell’omicidio dell’ambulante nigeriano.

E’ uno dei particolari emersi durante la conferenza stampa del capo della Squadra Mobile di Macerata Matteo Luconi e del dirigente del Commissariato di Civitanova Marche Fabio Mazza. Le due donne in particolare avrebbero assistito al primo incontro tra Alika e Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, il 32enne salernitano arrestato per omicidio volontario e rapina, nei pressi della stazione, in un punto non coperto dai sistemi di videosorveglianza.

Alika avrebbe chiesto all’uomo, che era in compagnia della fidanzata, dei soldi. In quel momento non ci sono stati né contatti fisici né battute nei confronti della donna. Alika si è poi allontanato, ma a quel punto Ferlazzo lo ha inseguito e aggredito, prima colpendolo con la stampella del nigeriano, che è caduto a terra, e poi colpendolo ancora a mani nude per 3-4 minuti. Infine Ferlazzo si è alzato e si è allontanato. La polizia è arrivata subito dopo e una delle due donne ha indicato agli agenti la direzione in cui era andato. Anche la fidanzata del 32enne è stata sentita come testimone, ma solo per la parte relativa all’incontro con l’ambulante. Non avrebbe invece assistito all’aggressione. (ANSA).

