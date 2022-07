Ambulante ucciso, Maraini: non distinguiamo realtà da finzione

Entornointeligente.com /

(ANSA) – ROMA, 31 LUG – Sostiene che oltre alla violenza dell’operaio che ha ucciso l’ambulante a Civitanova Marche ci sia un’altra forma di violenza, quella legata alla gente che ha fotografato e filmato senza fare nulla. «Siamo precipitati dentro una cultura della virtualità. Non riusciamo più a distinguere la recita dalla realtà. Ogni azione sembra avvenire su un palcoscenico e davanti a un palcoscenico cosa fanno gli spettatori? Guardano e fotografano». È l’analisi della scrittrice Dacia Maraini, in un’intervista a ‘Qn’, sull’omicidio dell’ambulante nigeriano. «Stiamo diventando tutti spettatori, dimenticando che non siamo davanti a uno spettacolo, ma a una realtà».

La scrittrice fa quindi un parallelismo: «Le immagini mi hanno fatto pensare a un altro fatto accaduto recentemente: l’uomo nero George Floyd ucciso dal poliziotto bianco Derek Chauvin. Nelle immagini anche confuse del caso italiano, si scorgono le ginocchia potenti dell’aggressore che tengono inchiodato a terra il collo del povero africano». «Anche nel caso americano – osserva – la gente non è intervenuta, ma si trattava di un poliziotto. Qui invece si trattava di un pesante in calzoncini ed è gravissimo che nessuno sia intervenuto».

Secondo Dacia Maraini, «dobbiamo sinceramente interrogarci su che cosa sia successo delle parole di Cristo di cui ci riempiamo la bocca» sperando «di vedere in Italia la stessa indignazione e la stessa rivolta etica che il caso Floyd ha suscitato in America». Secondo la scrittrice non è solo la politica a fomentare odio e indifferenza, ma anche «giornali, televisioni, radio, per non parlare dei social». «Certamente – sottolinea – chi ci guida, chi sta dentro le istituzioni, in generale, non dà un buon esempio». (ANSA).

