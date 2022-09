Ambos llenaron el Nacional, pero con desenlaces muy distintos: ¿Qué marcó la diferencia en los conciertos de Coldplay y Daddy Yankee?

Entornointeligente.com /

Ambos batieron récord de venta de entradas , generaron una gran expectación mediática y se presentaron el mismo mes en el mismo recinto: en un Estadio Nacional repleto . Pese a sus evidentes similitudes, los conciertos de Coldplay y de Daddy Yankee en Santiago terminaron de manera completamente diferente.

Mientras los británicos brindaron la semana pasada cuatro shows impecables, destacando sus «juegos de luces» y sus iniciativas para reducir la huella de carbono; la primera presentación del puertorriqueño, anoche, fue opacada por graves incidentes, incluyendo el ingreso de una turba de personas que no tenían entradas y que derribaron las barreras de seguridad, treparon muros, forzaron accesos y golpearon a los guardias para poder ingresar al recinto. «Descontrol», fue uno de los titulares más repetidos hoy en la prensa, haciendo el símil con una de sus canciones.

El caos llegó a tal nivel que las autoridades han puesto en duda la realización de los otros dos conciertos del artista, agendados para hoy y mañana.

¿Qué elementos tienen en común las presentaciones de ambos artistas y en qué difieren?

Venta frenética de tickets y el factor de ser la gira de despedida

Ambos espectáculos fueron multitudinarios. La banda británica cumplió el hito de ser el primer artista en realizar cuatro shows seguidos en el Estadio Nacional , el máximo recinto del país para este tipo de espectáculos; y Daddy Yankee superó todas las expectativas al agotar los tickets para tres estadios nacionales completos en solo cinco horas .

No obstante, pese a la gran cantidad de público que cada uno convocó, el proceso de venta de entradas se dio de manera distinta . En el caso de Colplay, la oferta de tickets, así como el anuncio de nuevas fechas, transcurrió durante varios meses. En cambio, con Daddy Yankee todo fue frenético y se concentró en un solo día –el pasado 19 de mayo–. Así, mientras los tickets se agotaban en tiempo récord, la productora anunciaba que se sumaban nuevas fechas , generando una gran ansiedad entre los fanáticos. De hecho, más de un millón de personas se quedó esperando en la «fila virtual» sin alcanzar a comprar un ticket.

Un ingrediente adicional que estuvo en el caso del «big boss», y no así de los británicos, es que se trataba de su gira de despedida –»La última vuelta tour»– , luego de que el artista, considerado el emblema del reggaetón, anunciara el retiro de su carrera.

La efervescencia también se pudo advertir varias horas antes del evento de ayer, cuando ya se observaba afuera del Estadio Nacional a decenas de personas que incluso instalaron carpas para asegurar una buena ubicación una vez que abrieran las puertas del recinto.

La organización de los shows también estuvo en manos diferentes: Los espectáculos de Coldplay fueron organizados por DG Medios y los de Daddy Yankke por Bizarro Live Entertainment , ambas productoras con amplia experiencia en la realización de este tipo de eventos masivos.

Tras los incidentes de anoche, Bizarro aseguró que «cumplió con todo y en mayor cantidad a lo exigido por la autoridad» y que «el espectáculo se llevó a cabo bajo un estricto protocolo de seguridad y logística». » Duplicamos recursos humanos, técnicos y de planificación para hacer frente a la ola de violencia y delincuencia que han vivido últimamente los eventos masivos en nuestro país , incluso con la aparición de bandas organizadas que se dedican a la falsificación de entradas y coordinación de avalanchas en puertas, que se han hecho constantes sin tener adecuada atención de las autoridades», apuntó la empresa.

Distintos estilos musicales y ¿diferente público?

Otro dato a tener en cuenta es que los estilos musicales de ambos artistas también son diferentes: por un lado pop y, por el otro, música urbana, por lo que a su vez convocarían a públicos distintos , siendo el de Daddy Yankee mucho más masivo.

A esto se refirió esta mañana el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego , quien en entrevista con T13 Radio apuntó que «un recital punk no es lo mismo que un recital de rap, no es lo mismo que un concierto de música clásica o que un recital de John Denver; o sea, la naturaleza de la música, la naturaleza del espectáculo, convoca a personas distintas «.

«No es lo mismo el público que llega para un tipo de concierto que para otro y lamentablemente ayer, además todos los fanáticos de Daddy Yankke –entre los cuales me cuento–, convocó también a un conjunto de personas, algunos de ellos claramente calificables como lumpen, que a lo que iban era a romper las barreras de seguridad» Claudio Orrego, gobernador RM En esa línea, señaló que «aun cuando (la productora) haya cumplido (con las medidas de seguridad), perfectamente, bajo ciertas circunstancias, puede que las medidas sean insuficientes, porque no es lo mismo el público que llega para un tipo de concierto que para otro y lamentablemente ayer, además todos los fanáticos de Daddy Yankke –entre los cuales me cuento–, convocó también a un conjunto de personas, algunos de ellos claramente calificables como lumpen , que a lo que iban era a romper las barreras de seguridad».

«Es evidente que el perfil del espectáculo de ayer, la masividad del mismo, y la gente que convocó hizo que lo que se estaba haciendo, aun cuando se haya cumplido –que es lo que dice la productora– fuera insuficiente», concluyó. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com