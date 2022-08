Ambiente pesado: Directivos y socios del Deportivo Cali denuncian amenazas de muerte

Entornointeligente.com /

La situación en el Deportivo Cali sigue siendo difícil por los problemas que arrastra el equipo tanto en lo financiero como en lo futbolístico.

Lo último que se presentó y que tiene que ver con el cuadro azucarero fueron las amenazas de muerte este lunes contra directivos y socios del cuadro azucarero, a través de redes sociales y de llamadas telefónicas.

El presidente Luis Fernando Mena, los exdirectivos y socios Álvaro Martínez y Alfonso Muñoz y Diego Quintero, asesor del Comité de Cantera, recibieron las amenazas y de inmediato pusieron la denuncia ante la Fiscalía.

«Por Whatsapp y a través de llamadas recibimos las intimidacionese. A mi me dijeron clarito: o te quitas del Comité de Cantera o te quitamos», le contó a El País Diego Quintero, quien lleva vinculado 18 años en el trabajo con las divisiones menores.

«Del trabajo que he hecho durante muchos años en la Cantera, no me he comido ni un platanito. Es más la plata que ha salido de mi bolsillo para hacer cumplir sueños», señaló Quintero.

Aseguró que sus otros compañeros también recibieron duros mensajes en sus teléfonos, y agregó que desde una cuenta de twitter también se han dirigido a ellos en duros términos, culpándolos de la difícil situación del equipo y pidiéndoles que se alejen del Deportivo Cali.

Los directivos amenazados, con pruebas en la mano, elevaron ante la Fiscalía la denuncia correspondiente.

Recientemente otros miembros del Comité Ejecutivo del Deportivo Cali habían denunciado amenazas. Los azucareros atraviesan un duro momento en lo administrativo y deportivo, lo que tiene al equipo en la última casilla de la Liga con apenas un punto.

