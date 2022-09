Ambiente. Legado da Conferência de Estocolmo debatido na Universidade de Lisboa

Entornointeligente.com /

Em 1972, vários chefes de Estado reuniam-se para a Conferência de Estocolmo, na Suécia, organizada pelas Nações Unidas, naquela que foi a primeira grande reunião organizada para discutir questões ambientais. 50 anos depois, o Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa vai receber, entre hoje e amanhã, figuras que se destacaram direta ou indiretamente na mudança das políticas ambientais em Portugal.

Relacionados conferência dos oceanos. Ministro do Ambiente: Seca em Portugal não é conjuntural, mas estrutural

ambiente. 50 anos de Dia Mundial do Ambiente: o que mudou?

sociedade. Agência Portuguesa do Ambiente alerta para fraca qualidade do ar devido a nuvens de poeira

«Esta conferência pretende perceber como é que em Portugal se processou a afirmação das políticas ambientais desde 1972, sendo que vamos apanhar uma época em que ainda vivíamos em regime ditatorial, apesar da abertura que a Primavera Marcelista queria promover no país», explica Luísa Schimdt, socióloga e um dos elementos da comissão organizadora da conferência, a cargo do Observatório do Ambiente, Território e Sociedade (Observa) do ICS .

Foi durante a Primavera Marcelista que a ala liberal entrou na Assembleia Nacional, que permitiu a criação da Comissão Nacional do Ambiente e que abriu a hipótese a Portugal Portugal de participar na Conferência de Estocolmo. «Esta tentativa de abertura política conseguiu trazer uma certa lufada de ar fresco, pelo menos entre 1969 e 1973, aos assuntos que se discutiam na Assembleia Nacional, sendo que um dos temas era justamente as questões ambientais».

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Os convidados que vão intervir ao longo destes dois dias de conferência fazem parte de várias gerações que lutaram e lutam pelo clima. A conferência começa com a intervenção de pessoas que viveram a época da Conferência de Estocolmo para falarem um pouco sobre qual era a ideia de modernização das políticas climáticas, o que é que correu bem e o que é que falhou. Depois também vão intervir protagonistas importantes tanto nos movimentos ambientalistas como em termos de visão política, casos de Viriato Soromenho Marques ou Carlos Pimenta, entre outros.

A equipa do Observa vai pegar em várias dimensões das políticas ambientais e mostrar como é que estas têm evoluído nos últimos anos. Finalmente, os jovens do movimento Lidera, que quer acelerar a transição de Portugal para uma sociedade sustentável, vão fazer uma apreciação crítica das políticas ambientais em Portugal mas também apresentar também perspetivas de futuro.

Luísa Schimdt considera que os balanços que se fazem neste tipo de conferência são importantes para o futuro, ainda mais com a conjuntura favorável que se vive atualmente. «Por um lado temos um governo novo, e o Ministro do Ambiente e da Ação Climática vai estar presente para ouvir o que vai ser dito sobre o tema; e por outro lado temos esta geração mais nova que vai lá estar bastante interventiva, uma geração que é mais sensível quanto aos assuntos relacionados com o clima», explica a socióloga.

Luísa Schimdt considera que a conferência vai permitir entender o potencial das políticas ambientais para o futuro de Portugal, mas também ver quais são os problemas recorrentes, os que estão adormecidos e os que hoje lideram as agendas internacionais de políticas ambientais.

[email protected]

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com