Ambicioso proyecto turístico amenaza ecosistema de isla venezolana La Tortuga

Entornointeligente.com /

Ecologistas alertan que construcciones pondrían en peligro la anidación de tortugas marinas

Caracas — Arenas blancas, aguas turquesas, una diversidad de 24 especies de aves y un refugio tortugas marinas son algunos de los atributos de la isla de La Tortuga, en el Caribe venezolano, un territorio casi virgen, donde el gobierno busca levantar un desarrollo turístico para atraer la inversión extranjera. «El proyecto virgen, ecológico, más importante del mundo entero está aquí en el Caribe venezolano», anunció el presidente Nicolás Maduro, durante la presentación del proyecto, a finales de julio. Pero construir 10 hoteles de lujo, campo de golf, aeropuerto y puerto en el territorio de 25 kilómetros de largo por 10 de ancho, no está bien visto por especialistas. «Mientras más grande sea, mientras más vuelos haya, mientras más complicado sea el aeropuerto, más daño se va a hacer y eso afecta la factibilidad», advierte, Joaquín Benítez, director de Sustentabilidad de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Desde la organización ecológica Fundación La Tortuga se oponen al plan.

Insertar share Ambicioso proyecto turístico amenaza ecosistema de isla La Tortuga Insertar share El código se ha copiado en su portapapeles. Ancho px Altura px Comparta en Facebook Comparta en Twitter The URL has been copied to your clipboard No media source currently available

0:00 0:03:05 0:00 Descargar 240p | 8,8MB 360p | 13,8MB 480p | 22,5MB 720p | 47,2MB 810p | 49,4MB «De los ecosistemas marinos más importantes y que están protegidos internacionalmente, todos los vamos a conseguir en la isla de La Tortuga. Es un sitio que, cualquier intervención que hagas va a afectar esos ecosistemas que son básicos», explica el biólogo Juan Pedro Ruiz, vicepresidente de la fundación. El desarrollo prevé valerse de energía eólica y solar. Actualmente, en la isla no hay ni electricidad y ni agua potable, lo que representa un desafío de ingeniería reducir el impacto ambiental para poder llevar estos servicios. «No es cuestión de montar una megatubería y llevar agua desde la costa de la isla y ¡ya está! resuelto el problema del agua. No. Mientras más agua se tenga en la isla, más hay que tratar y eso es una operación complicada», explica Benítez. Otra de las preocupaciones es la construcción de un muelle de cruceros que podría acabar con las aguas cristalinas y de una pista de aterrizaje. «Allí son suelos kársticos, restos de formaciones coralinas que han emergido, son suelos porosos que tienen una dinámica de infiltración muy delicada y que son muy duros para intervenir. Al sur de la isla tenemos lagunas costeras, lagunas con manglares, unos sitios realmente hermosos, que pueden verse afectados por impermeabilizar. Sabemos que hay un importante fauna asociada a la costa, hay tortugas marinas que hacen sus nidos en la playa», detalla el experto. El atraer no solo a más visitantes, sino también a empleados para la hotelería lleva a las organizaciones defensoras del ambiente a preguntarse: ¿cómo se manejarán los desechos sólidos? Por lo pronto, los grupos ecologistas recuerdan que el chavismo ofreció hace ya 15 años un proyecto similar en La Tortuga, que jamás se ejecutó, por lo que temen que comiencen los obras y luego sean abandonadas.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook , Twitter e Instagram .

LINK ORIGINAL: La voz de america

Entornointeligente.com