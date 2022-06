Amber Heard revela su próxima jugada contra Johnny Depp

Entornointeligente.com /

Amber Heard sigue opinando sobre su ex marido Johnny Depp, y la actriz de Aquaman, de 36 años, ha revelado su intención de apelar la sentencia por la que se le acusa de difamar a Johnny Depp.

«Como se dijo en las audiencias de ayer en el Congreso, no se pide el indulto si se es inocente», dijo un portavoz de Heard, según The Los Angeles Times. «Y no rechazas la apelación si sabes que tienes razón».

El anuncio es el resultado de la incapacidad de Johnny, de 59 años, y de los abogados de Amber para llegar a un acuerdo antes de la entrada de la sentencia definitiva. La noticia no era del todo inesperada porque la portavoz de Amber ya declaró que tenía intención de apelar la decisión de culpabilidad contra ella el 2 de junio. La abogada de la actriz, Elaine Charlson Bredehoft, reconoció que no puede pagar la multa de 10 millones de dólares que se le impuso por escribir un artículo de opinión para The Washington Post en 2018 que, según Johnny, insinuaba con fuerza que había abusado de ella.

Amber también tuvo una entrevista de dos partes con Savannah Guthrie para Dateline, que terminó el 17 de junio. En ella reveló detalles impactantes, como que aún ama a su exmarido, y aportó notas de terapia de «años» que, según ella, demuestran el abuso físico.

«Hay una carpeta de años de notas que se remontan a 2011, desde el principio de mi relación, que fueron tomadas por mi médico, a quien yo informaba del abuso», dijo Heard a Savannah. También dijo que espera seguir adelante, a pesar de que Johnny la demandó incluso después de su devastadora pérdida de 2020 contra The Sun en un tribunal del Reino Unido. «Tomando todas las pruebas juntas, acepto que fue víctima de agresiones sostenidas y múltiples por parte del señor Depp en Australia», dijo el juez Nicol, que presidió ese caso.

«Tengo ganas de vivir mi vida y tengo una larga, espero, por delante», dijo Amber a Dateline. «Y seguiré caminando por esto con la barbilla alta».

Según los informes, la actriz está considerando si escribir un libro sobre la conexión.

ENLACE ORIGINAL: https://guardian.ng/life/amber-heard-formally-states-decision-to-appeal-judgement/

