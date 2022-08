Amber Heard pide ayuda y sus amigas le dan la espalda

Entornointeligente.com /

Amber Heard está siendo desairada por sus compañeros de Hollywood, ya que pide ayuda a amigos como Kristen Stewart y Margot Robbie después de perder un caso de difamación contra su ex-Johnny Depp, informó Star Magazine.

Según varias fuentes cercanas a la actriz de Aquaman, Amber se vio obligada a mudarse a una casa más pequeña al perder el dinero y cualquier nuevo proyecto.

Al parecer, Amber recurrió entonces a sus amigos de la industria en busca de ayuda, sin embargo, sus llamadas fueron ignoradas.

Un informante afirmó: «Amber se ha puesto en contacto con sus antiguos compañeros de fiesta como Kirsten Stewart, Cara Delevingne y Margot Robbie, con la esperanza de que la ayuden con un lugar para quedarse».

La fuente luego agregó: «Ella está siendo desairada y, en muchos casos, de plano fantasma».

La actriz de Never Back Down perdió en junio un caso de difamación presentado contra ella por su ex marido Johnny, y el actor de Piratas del Caribe recibió 8,2 millones de dólares por daños y perjuicios.

ENLACE ORIGINAL: https://www.geo.tv/latest/435614-amber-heard-ghosted-by-hollywood-pals-as-she-reaches-out-for-help

VEA TAMBIÉN: El regreso de Johnny Depp » EntornoInteligente

Entornointeligente.com