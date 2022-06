Amber Heard no «culpa» al jurado por ponerse del lado de Johnny Depp

Entornointeligente.com /

Amber Heard habla en su primera entrevista desde el veredicto en su exitoso juicio por difamación, revelando que no «culpa» al jurado por ponerse del lado de su ex marido Johnny Depp y llamando a la cobertura de los medios de comunicación que rodean el caso.

Un avance de la entrevista de Heard con Savannah Guthrie se emitió el lunes en el programa «TODAY» de la NBC.

Hablando sobre el veredicto del jurado, Heard dijo: «No los culpo».

«En realidad lo entiendo. Es un personaje muy querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico», dijo Amber Heard sobre Johnny Depp.

Amber Heard calificó de «injusto» el frenesí de las redes sociales en torno a su caso, ya que muchas publicaciones en TikTok y Twitter parecían favorecer abrumadoramente a Johnny Depp durante las seis semanas de juicio.

El hashtag de TikTok «Justicia para Amber Heard» recibió 27 millones de visitas, mientras que uno para Johnny Depp acumuló 20.000 millones de visitas

«No me importa lo que uno piense de mí o los juicios que quieran hacer sobre lo que pasó en la intimidad de mi casa, en mi matrimonio, a puerta cerrada. No presumo que la persona promedio deba saber esas cosas. Y por eso no me lo tomo como algo personal», dijo.

«Pero incluso alguien que está seguro de que soy merecedora de todo este odio y vitriolo, incluso si crees que estoy mintiendo, todavía no podrías mirarme a los ojos y decirme que crees que en las redes sociales ha habido una representación justa», continuó. «No puedes decirme que crees que esto ha sido justo».

Depp, que no estuvo en el tribunal para el veredicto debido a un compromiso de trabajo previamente programado, demandó por 50 millones de dólares en daños y perjuicios por un ensayo de opinión de 2018 de Heard en The Washington Post, en el que dijo que se había convertido en una «figura pública que representa el abuso doméstico.»

Aunque el ensayo nunca mencionó a Depp por su nombre, sus abogados dijeron que se refería indirectamente a las acusaciones que ella hizo contra él durante su divorcio de 2016.

Heard contrademandó a Depp por 100 millones de dólares, una demanda centrada en tres declaraciones hechas por el ex abogado de Depp, Adam Waldman, en 2020 al Daily Mail, en las que calificaba las acusaciones de abuso de Heard como un «engaño.»

Durante seis semanas, un jurado de Virginia -y el público atento- se enteró de la vida privada de Amber Heard y Johnny Depp y de cómo su matrimonio se volvió agrio.

El 1 de junio, el jurado determinó que Amber Heard difamó a Johnny Depp y perjudicó su carrera con sus afirmaciones de abuso doméstico, concediendo a Depp 15 millones de dólares en daños y perjuicios. La suma de 5 millones de dólares en concepto de daños punitivos se redujo a 350.000 dólares, que es el límite legal del estado, lo que hace que la indemnización total sea de 10,4 millones de dólares.

La abogada de Heard, Elaine Bredehoft, dijo previamente a «TODAY» que Heard tiene la intención de apelar y no puede pagar la sentencia de 10,4 millones de dólares en el caso.

La entrevista exclusiva se emitirá el martes y el miércoles en «TODAY» y en un especial de «Dateline» el viernes a las 8 p.m. ET.

ENLACE ORIGINAL: https://www.nbcnews.com/news/us-news/amber-heard-says-doesnt-blame-jury-siding-ex-husband-johnny-depp-rcna33211

