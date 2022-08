Amazonía brasileña registró mayor número de focos de incendios

Entornointeligente.com /

El INPE informó además que, durante las últimas semanas, se han venido registrando grandes incendios en la Amazonía, con el humo extendido a Manaos y otras ciudades de la región

Autoridades brasileñas del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) informaron que este martes la Amazonía registró el mayor número de focos de incendios en 24 horas de su historia.

En un solo día se registraron 3.358 focos, los cuales casi triplican la cifra de la misma fecha en 2021, superando incluso los registros del conocido como Día del Fuego, convocado por acaparadores de tierras bajo incentivo del presidente Jair Bolsonaro en 2019, reportó Telesur.

La Amazonía brasileña sufrió ayer el mayor número de focos de quemadas ya registrado, fueron 3.358 en 24hs, el índice es incluso superior al Día del Fuego convocado por acaparadores de tierras bajo incentivo de Bolsonaro en 2019. pic.twitter.com/7tH3s5qakO

— Nacho Lemus (@LemusteleSUR) August 24, 2022

Grandes incendios en la Amazonía El INPE informó además que, durante las últimas semanas, se han venido registrando grandes incendios en la Amazonía, con el humo extendido a Manaos y otras ciudades de la región.

A propósito, se conoció que un incendio forestal dentro de un área demarcada por la Concesión de Derecho de Uso Real (CRDU) devasta desde la semana pasada más de 1.800 hectáreas de bosque ubicadas en las orillas del río Manicoré, un afluente del río Madeira, en el sur de Amazonas.

En tal sentido, la presidenta de la Central de Asociaciones Agroextractivistas del Río Manicoré (Caarim), María Cleia Delgado señaló que «los agricultores, los grileiros, prendieron fuego al bosque el pasado martes 16 y hasta ahora no ha parado. El fuego se está moviendo hacia el margen virgen; el daño está hecho».

Agregó que solicitó ayuda a las autoridades del Gobierno de Amazonas, pero hasta ahora las acciones para combatir el fuego no se han llevado a cabo. La situación pone en peligro a 15 comunidades pobladas por 4.000 ribereños en terrenos talados y deforestados ilegalmente que ocupan aproximadamente un área de 392.239 hectáreas.

Defesa DOUTORADO (PGSER) ※ NATHÁLIA SILVA DE CARVALHO ※ «Integrating geospatial data to investigate land distribution and fire dynamics in the amazon». Em 19/08 (sext.) às 13h por videoconf.: https://t.co/u3U8qZwNeO Liana O. Anderson, orient. #PGSER_INPE pic.twitter.com/R6Mtkamgek

— OBTINPE (@obtinpe) August 16, 2022

Récord de deforestación A comienzos del mes de julio, el INPE había informado que la Amazonía brasileña había perdido en el primer semestre del año unos 3.987 kilómetros cuadrados de vegetación nativa, batiendo un nuevo récord de deforestación.

Los datos indican que la deforestación en la zona incrementó en un 10,6 % en relación al mismo periodo de 2021, lo que equivalente a 483 estadios de fútbol, reportó Telesur.

El INPE refiere que, en junio pasado, la vegetación destruida en la Amazonía fue de 1.120 kilómetros cuadrados; y en comparación con junio de 2018, representa un aumento del 130 %.

