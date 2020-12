Venezuela despide al Obispo Emérito de Maracay: Rafael Conde

Entornointeligente.com /

Monseñor llegó a la ciudad de Maracay en 2008 donde permaneció al frente de la Diócesis de la ciudad hasta 2019

“Siempre alegres en el Señor”, la frase episcopal con la que será recordado Monseñor Rafael Conde Alfonzo, Obispo Emérito de la Diócesis de Maracay, quien este miércoles 10 diciembre partió junto a Dios a la edad de los 77 años, luego de batallar contra un cáncer que lo aquejó desde 2018. La Conferencia Episcopal Venezolana fue la encargada de confirmar la lamentable noticia a través de sus redes sociales.

Nació el 13 de julio de 1943 en Caracas. Inició su recorrido en la Iglesia por curiosidad, cuando ingresó al Seminario Interdiocesano de Santa Rosa de Lima, en Caracas, a la edad de los 12 años, donde obtuvo su bachillerato y al terminar los estudios pasó a la etapa de formación en filosofía y teología.

El 25 de julio de 1965 fue ordenado Diácono a la edad de 22 años, pero el derecho canónico establece que para ser Sacerdote debe tener mínimo 25 años, por lo que viajó a Roma para estudiar derecho canónico, donde se graduó como licenciado en la Pontificia Universidad Gregoriana.

Al llegar a Venezuela fue ordenado Sacerdote por monseñor Cardenal Humberto Quintero, para luego obtener cargos como Notario del Tribunal Eclesiástico en Caracas y párroco de La Catedral Metropolitana de Caracas

CONSAGRADO OBISPO

El 6 de enero de 1996, monseñor Rafael Conde es consagrado Obispo en la ciudad de Roma por el Papa Juan Pablo II (hoy San Juan Pablo II). Al ser bendecido pasó a tener cargos como Obispo auxiliar en Caracas, además de asumir el Ministerio Episcopal en Margarita

LLEGADA A MARACAY

Con una larga trayectoria, en 2008 monseñor asumió otro desafío: ser el Obispo de Maracay. Al convertirse el V de la ciudad, llenó de alegría cada rincón que visitó, donde los feligreses eran bendecidos en sus eucaristías

Este digno representante de la Iglesia fue ganando corazones con su carisma y capacidad para transformar la tristeza en sonrisa, ya que vivió con su lema episcopal: “Siempre alegres en el Señor”

En 2018 le detectaron un cáncer de próstata con metástasis ósea, lo que no le impidió llenar de bendiciones a los maracayeros y al resto del país durante todo lo que Dios le permitió vivir

El 13 de julio de ese mismo año, presentó su renuncia como Obispo de la Diócesis de Maracay al cumplir los 75 años de edad, dando así cumplimiento al canon 401 del Código de Derecho Canónico el cual establece que “al obispo diocesano que haya cumplido 75 años de edad se le ruega que presente la renuncia de su oficio al Sumo Pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias”

Su petición fue aceptada, el 19 de julio de 2019 Conde Alfonzo entregó la Diócesis a Monseñor Enrique Parravano, obispo actual de la ciudad. El nuevo obispo Émerito de Maracay se fue a descansar junto a su familia en Maracay, entre quienes permaneció hasta el momento de su partida.

“NUNCA LO VI MOLESTO”

José Valero, periodista de la Diócesis quien trabajó por 10 años con monseñor, destacó que fue un Obispo muy cercano a los fieles y para quien la clave fundamental era la familia, además de ser un hombre cercano a los jóvenes con su carisma

“Nunca lo vi molesto, solo sabíamos que estaba que estaba bravo porque lo veíamos en sus ojos, pero fue un hombre con gran sentido del humor que vivió su enfermedad bajo la voluntad de Dios“, manifestó

Agregó que monseñor Conde también fue cercano a los medios de comunicación, “en cualquier oportunidad recibía a los periodistas, para transmitir la alegría que le radiaba el Señor Jesús”

HOMENAJE PARA UN HOMBRE DE FE

A través de un comunicado la Diócesis de Maracay lamentó la partida física del Obispo Emérito, quien será recordado por sus enseñanzas. La Iglesia le brindará un homenaje por su trayectoria en la región y el resto del país

El sábado 12 iniciarán los actos velatorios. A las 8:00 am será el recibimiento del cortejo fúnebre en la entrada de la Catedral de Maracay e imposición de las insignias episcopales. 10:00 am. Misa Solemne de cuerpo presidida por el Exmo. Mons. Enrique Parravano, Obispo actual de Maracay. 12:00 pm hasta 7:00 pm Capilla Ardiente. El domingo 13 de diciembre serán los actos fúnebres:

7:00 am. Continuación de la Capilla Ardiente. 10:00 am. Misa Exequial Presidida por el Cardenal Baltazar Porras, Arzobispo de Mérida y Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, concelebrada por los Arzobispos y Obispos junto al Clero de Aragua. 11:30 am. Traslado al Panteón de los Obispos de la Catedral de Maracay e Inhumación de los restos mortales.

LLENO DE SANTIDAD

Padre George Mousalli

“Hablar de monseñor Conde es hablar de un Obispo con una conducta intachable. Siempre transmitía alegría. Cuando lo visité en su domicilio pensé que iba a consolarlo, pero él era el que nos llenaba de esperanza. Nunca demostró debilidad”

Padre Juan Carlos Arango

“Fue muy alegre y chistoso, una persona muy dada al bienestar de los demás. Tuve la dicha de ser ordenado sacerdote por Monseñor Conde. Él se destacó por ser muy respetable, supo llevar la Diócesis en un momento muy difícil”

Hermana Eukare Moreno

“Lo recordamos con mucho cariño. Era muy alegre. Él siempre se caracterizaba por la alegría, era lo que más transmitía cada vez que nos visitaba en el Santuario”

Será recordado como un hombre alegre

Dejó huellas en cada lugar que visitó

