José Luis Monroy: Informe ONU = Consulta popular

Hola que tal mi gente, aunque podríamos imaginar algo así, Venezuela quedó sorprendida por la crudeza con que el informe presentado ante la ONU por parte de la misión internacional independiente de determinación de los hechos, se refiere a lo ocurrido en nuestro país, es vaporoso lo que allí se lee, 401 páginas de horror, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura, abuso sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por el Estado venezolano desde 2014. En el informe atribuyen la responsabilidad directa de crímenes contra la humanidad a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López (Ministro de Defensa) y Néstor Reverol (Ministro de Interior y Justicia). Es increíble como un país en pleno siglo 21 este pasando por esto, señores estamos hablando de un país que está en América del sur, pareciera que estuviésemos olvidados por los últimos confines del mundo.

Jeber Barreto

Hasta nuestro más alto representante en cuanto diplomacia se refiere como lo es Diego Arria quedo sorprendido, esto no tiene nombre, pero refiere Diego Arria que él se siente desilusionado por como la corte penal internacional se ha hecho la vista gorda sobre el caso Venezuela, Diego Arria, en su tiempo en la ONU logró llevar a juicio a los responsables por genocidio en la antigua Yugoslavia. Aunque la señora Fatou Bensouda sigue en el cargo en la corte y ella se hace la loca cuando nombran a Venezuela, en esta ocasión la cosa es distinta

Hay algo muy importante en este informe de la Misión, que va más allá de lo que Naciones Unidas hubiese dicho normalmente, que solicita primero a los países que individualmente denuncien a los responsables directos de la tragedia venezolana entre los que citan personalmente a Nicolás Maduro, al ministro de la defensa, Padrino López, a Néstor Reverol, ministro del Interior, y al Sr. Cabello; los individualiza, que es la manera de presentar los casos en la Corte Penal. Y, al mismo tiempo, señalan que este informe que han preparado, que tiene 401 páginas después de miles de entrevistas, debe ser presentado y agregado al proceso que tendría que estarse activando en la Corte Penal Internacional sobre la tragedia venezolana

Pero visto este panorama ¿qué hacemos los venezolanos? ¿Esperar a que la corte internacional actué contra Maduro y su combo? Todos quisiéramos que eso fuera YA, que los vengan a buscar, pero ya son 20 años en lo mismo, esperando eso, y la frustración puede apoderarse de la población al ver que transcurren los días y no pase nada

Pues ha llegado la hora de los ciudadanos, se tiene el mecanismo ante este impresionante informe, tenemos que hacer algo; pero rápido, después de este informe tenemos que aplicar el artículo 70 de la constitución, el cual nos da la autodeterminación de los pueblos para decidir sobre nuestro futuro. Ya sé que aquí viene el cuento de que ya se hizo una consulta y no terminó en nada y todo eso, esa fue otra historia, la constitución no establece cuantas veces se puede consultar al pueblo, pues lo vamos hacer, ahora voy a contarles porque se tiene que hacer

Ante este terrible panorama la consulta popular entra como anillo al dedo, visto que Nicolás Maduro no tiene intenciones de irse por las buenas; porque ya lo hubiese hecho. Y que le importa nada, pues es donde nosotros los ciudadanos nos activamos con ANCO, y una cantidad de personalidades como la Dra. Blanca Rosa Mármol de León, Enrique Colmenares Finol, Luis Granados, Luis Manuel Aguana, José Bravo, Román Duque Corredor, entre muchos más, y fuimos donde el presidente interino Juan Guaidó para que nos pongamos de acuerdo con la consulta popular, y muchos dirán ¿porque Juan Guaidó? Sencillo, es quien reconoce la comunidad internacional como presidente de Venezuela, nosotros queremos contar con todos los avales para que esta consulta sea efectiva y la podamos cobrar, el presidente Guaidó ya le ha dado su visto bueno, pero desde aquí le decimos que acelere porque la consulta se tiene que hacer ya

¿Porque esta consulta haría que Nicolás abandone el poder? La sociedad civil se va a manifestar, los venezolanos tanto dentro como los que están afuera le dirán al mundo que estamos obstinados de esta dictadura por razones más que obvias, en el informe de la ONU está más que claro

Cuando la gente acuda a votar en la consulta popular debería conseguir una pregunta que es la razón de todo esto: ¿De no cesar la usurpación autoriza usted a la comunidad internacional que recupere el hilo democrático en Venezuela? Y eso es lo que estamos esperando los venezolanos para participar

Los venezolanos de esa manera estarían autorizando a la comunidad internacional a que depongan al régimen de Nicolás Maduro y sus secuaces, y que ese informe sea más que suficiente para hacer valer nuestro voto, le vamos a pedir al mundo que nos auxilien , nosotros no podemos enfrentarnos de tu a tu contra criminales, pero si podemos dar el aval para que se acabe esta pesadilla, entonces quedaría de parte de la comunidad internacional hacer vale nuestro voto, por eso les pido que nos organicemos para la consulta popular, es tu oportunidad de dar el paso que falta

¡Como siempre, usted elige! , #ElLiderEresTu @joseluismonroy

