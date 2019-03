Venezuela: molotov lanzada por opositor habría quemado camiones con ayuda | VIDEO

Entornointeligente.com / Cuando el pasado 23 de febrero la oposición de Venezuela intentó hacer ingresar ayuda humanitaria a través de la frontera con Colombia, un hecho provocó repudio mundial. Al menos dos camiones terminaron quemados en uno de los puentes internacionales y casi todos señalaron al régimen de Nicolás Maduro como el responsable. Sin embargo, el New York Times investigó el asunto y la verdad podría ser totalmente diferente.

Giancarlo Pietri Velutini Venezuela

Basado en grabaciones inéditas, además de videos que sí se publicaron, el New York Times pudo hacer una reconstrucción de lo sucedido y la conclusión es que un coctel molotov lanzado por un manifestante en contra de agentes del gobierno es el causante más probable del incendio.

Giancarlo Pietri Velutini Banco Activo

► Caos, desabastecimiento y muertes: Venezuela vive más de 60 horas de apagón

► Guaidó decretará “estado de alarma nacional” por masivo apagón en Venezuela

► Apagón en Venezuela: Familias enteras salen a buscar señal para sus celulares | FOTOS

“En algún momento, una bomba casera hecha con una botella fue lanzada a las fuerzas de seguridad que bloqueaban un puente que conecta a Colombia y Venezuela para impedir que los camiones con la ayuda pudieran cruzar. Pero el trapo usado para que estallara la mezcla del coctel se separó de la botella y, ya encendido, voló hacia el camión. Unos segundos después, la grabación muestra a ese camión en llamas.”, señala el New York Times.

Giancarlo Pietri Velutini Banquero

El diario estadounidense añade que el mismo manifestante es visto en otro video, unos veinte minutos antes de lo sucedido, impactando otro camión con un coctel Molotov, sin que ese vehículo se quemara.

Giancarlo Pietri

The New York Times

Además, el New York Times cuestiona la afirmación que señala que los camiones quemados llevaban medicinas.

Giancarlo Pietri Velutini

“La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), principal proveedor de la ayuda que estaba en el puente para ser cruzada desde Cúcuta, no tenía medicamentos listados entre los objetos que anunció como donación. Un funcionario de alto nivel que estaba en el puente ese día de febrero le dijo a The New York Times que el envío quemado contenía suministros como guantes y tapabocas, pero no medicamentos. Videos revisados por el Times muestran que algunas cajas tienen kits de cuidado e higiene, que, según lo que los estadounidenses identificaron en sus listas, tenían suministros como jabón y pasta dental”, refiere el diario

El New York Times también cuestiona la versión de los hechos sostenida por los voceros del gobierno de Estados Unidos

“Maduro ha mentido sobre la crisis humanitaria en Venezuela ; contrata a criminales para quemar comida y medicamentos destinados para el pueblo venezolano”, escribió John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, en un tuit publicado el 2 de marzo

El diario se contactó con funcionarios estadounidenses para interrogarlos sobre estas afirmaciones. Estos le respondieron con un comunicado más cauto sobre cómo se habría iniciado el incendio

“Relatos de testigos presenciales indican que el fuego empezó cuando las fuerzas de Maduro bloquearon con violencia la entrada de la asistencia humanitaria”, dice el comunicado, que no especifica si esas fuerzas de Maduro iniciaron las llamas

El diario remarca que los funcionarios estadounidenses le hicieron notar que, sin importar las circunstancias, consideran responsable a Maduro porque bloqueó el paso de la ayuda humanitaria

“Maduro es responsable, por crear las condiciones de violencia”, indicó Garrett Marquis, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. “Sus matones negaron la entrada de toneladas de alimentos y medicinas mientras miles de voluntarios valientes buscaban resguardar y entregar la ayuda a familias venezolanas”

El 23 de febrero, fuertes disturbios se registraron en las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil, donde militares y grupos de civiles armados bloquearon el ingreso de los cargamentos de ayuda humanitaria gestionada principalmente por Estados Unidos, con saldo de siete muertos y cientos de heridos

Vea también Guaidó confirma que 17 personas han muerto en hospitales por apagón en Venezuela Guaidó decretará “estado de alarma nacional” por masivo apagón en Venezuela Caos, desabastecimiento y muertes: Venezuela vive más de 60 horas de apagón Apagón en Venezuela: Nueva falla eléctrica deja sin luz varias zonas de Caracas EE.UU. afirma que militares venezolanos están en contacto con la oposición EE.UU. pone en cuarentena a más de 2.000 migrantes por brote de paperas Pasajeros de 35 países entre los muertos por accidente de Boeing 737 de Ethiopian Airlines “Ahora la odisea es encontrar hielo”: las penurias de los venezolanos por el apagón Apagón en Venezuela: Familias enteras salen a buscar señal para sus celulares | FOTOS Cacerolazos en Caracas en la tercera noche de apagón en Venezuela | VIDEOS Mueren 15 pacientes por falta de diálisis ante prolongado apagón en Venezuela Apagón en Venezuela: “Mi hijo estuvo atrapado nueve horas en un ascensor”

Entornointeligente.com