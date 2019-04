Hay 27 mil canes en la calle y cada mes se denuncian 350 mordeduras

Entornointeligente.com / El funcionario indicó que tener a tantos perros en la calle es un peligro para la población, debido a que basta el ataque de uno solo para que el resto de la jauría arremeta.Rocio Higuera

Más información Rodríguez también recomendó no tener en casa a más de dos canes, porque si sucedería algún ataque sería mucho más difícil separarlos. Ese fue el caso de Fernanda (5) que murió el miércoles en su casa presuntamente por las mordeduras de su rottweiler, pero en su vivienda había otros tres perros más. Se prioriza la esterilización A pesar de la cantidad de perros en la calle, la Alcaldía de Cercado tiene como prioridad la esterilización y no la eutanasia, por lo que después de la intervención quirúrgica de los animales, estos son devueltos a la calle. "La política no es la eutanasia, esa medida es en último caso. A los esterilizados les hemos puesto un collar, un tatuaje en la oreja y los hemos devuelto al lugar de captura. Lo que nos ha generado problemas con la sociedad, un grupo minoritario nos aplaude, pero muchos nos reclaman", dijo Rodríguez El funcionario indicó que desde el 2015 el municipio cambió su forma de trabajar, por lo que dejó de ser una perrera y pasó a ser un centro de zoonosis, cuya prioridad es el control de la rabia y la sobrepoblación de canes a través de la esterilización "Entonces hemos buscado métodos de trabajar para evitar la eutanasia. Antes se capturaba a 20 perros y a los 20 se sacrificaba", dijo Debido a las protestas de los animalistas varias veterinarias y el centro veterinario de la UMSS se niegan a sacrificar a un perro sino se cuenta con el permiso de la Alcaldía. El can debe estar realmente muy enfermo para que se proceda a la eutanasia Rodríguez explicó que cuando la mascota tiene una enfermedad muy grave recién la institución realiza la eutanasia, pero eso no se puede hacer con cachorros y hembras preñadas. Cuando estos son capturados la institución los desparasita, esteriliza y pone en adopción. Preocupación Rodríguez indicó que en dos oportunidades los grupos defensores de animales soltaron a perros capturados por haber mordido. "La Policía y los dirigentes de las OTB están con nosotros, pero siempre hay gente que agrede a los dirigentes y personal de Zoonosis. Pero si trabajamos de manera conjunta vamos a tener buenos resultados", dijo La norma determina que los perros que han atacado deben estar en observación y ser sacrificados en caso de ser agresivos CANES QUE ATACARON SERÁN SACRIFICADOS Después del ataque a Roselyn (13), el 29 de marzo, 20 perros fueron capturados y permanecen en observación. De estos tres serán sacrificados porque son los responsables del hecho Uno es criollo y otros dos son cruce con bóxer, la responsable de Zoonosis de Sacaba, Rita Gumucio, indicó que el criollo es muy agresivo a diferencia de los otros La funcionaria explicó que la Ley 553 determina que los canes agresivos y que atacaron a alguna persona deben ser sacrificados. "Se vela por el bienestar del animal sin afectar la salud pública. Yo no los puedo dejar en la calle, porque son peligrosos. Debemos velar por el bienestar de la niña y de la población", dijo

