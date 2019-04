Daniela Darcourt habla sobre ampay con joven: “Es mi saliente, mi pareja” (VIDEO)

Entornointeligente.com / Daniela Darcourt respondió en una transmisión en vivo para Diario Ojo sobre las imágenes difundidas en televisión donde se le ve muy cariñosa con un joven.

“Mi vida personal y mi carrera artística están un momento importante y bonito. Han aparecido cosas en mi carrera en el tema de la internacionalización y bueno mi vida personal también está atravesando una situación bonita. Estoy feliz y tranquila, tengo 22 años y 23 la próxima semana”, explicó en un primer momento.

“Nunca he tenido historial de ampays, ni de estar en escándalo. Estoy limpia y bueno, este tampoco es un ampay. Estaba con mi saliente, mi pareja, como quieren llamarlo y bueno, como una persona común y corriente que se ríen, se agarran de la mano y todo lo demás”, señaló.

Además contó que no tiene interés en esconderse de las cámaras ahora que salieron unas primeras imágenes pues no está haciendo algo malo. “No es que salió el ampay y ahora me voy a esconder. No tengo por qué esconderme. No estoy matando a nadie, no soy casada, no tengo hijos. Estoy limpia y transparente”, declaró.

