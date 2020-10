Cuatro cosas que se pueden esperar de los premios Oscar más raros de la historia

Entornointeligente.com /

Es un gran logro ganar un Oscar. Pero en 2021, solo organizarlos ya va ser un logro. Se acerca el final de un año cinematográfico desastroso en el que el calendario de estrenos se derrumbó y los cines están en una situación desesperada. En ese panorama, igual empezó la temporada de los Oscar ha comenzado de todos modos, aunque con nuevas reglas que permiten estrenos en streaming y una ceremonia que se pospuso hasta el 25 de abril

Estas son cuatro cosas que se podrán esperar del Oscar en el tiempo más inusual de nuestras vidas

uno Las películas de gran presupuesto serán escasas. Frente a la disminución de los índices de audiencia, la cadena ABC presionó a la Academia a realizar ajustes en las categorías para permitir que se presenten más éxitos de taquilla. Aún así, con las boleterías semiabiertas desde marzo, esos éxitos serán pocos

Potenciales contendientes como West Side Story de Spielberg y Dune de Villeneuve se pasaron a 2021, e incluso algunos de los títulos llenos de estrellas, como The French Dispatch de Wes Anderson, optaron por quedarse fuera de la temporada en lugar de ir al streaming. Hasta ahora, Universal se aferra a un estreno para Navidad de su western de Tom Hanks, News of the World , de Paul Greengrass , pero otro gran estreno anunciado para las fiestas, Mujer maravilla 1984 , se espera que vuele hasta 2021

Toda esa escasez de grandes estudios podría crear una apertura para Soul de Pixar , que estará en Disney+ en diciembre. Con un campo reducido de blockbusters para elegir, Soul puede convertirse en la primera animación nominada a mejor película desde Toy Story 3 en 2011

dos Las categorías principales podrían ser más diversas. La Academia introdujo nuevas pautas de diversidad para una representación más equitativa. Aunque las pautas no entrarán en vigencia hasta 2024, los nominados de este año ya podrían cumplir con esas metas

La categoría de mejor director, criticada regularmente por su falta de mujeres, tiene una gran cantidad de opciones sólidas. Están Chloé Zhao , quien dirigió Nomadland, un drama de carretera con Frances McDormand , y Regina King , una reciente ganadora de actriz de reparto que se puso detrás de la cámara para adaptar la obra One Night in Miami y que incluso podría convertirse en la primera mujer de color en ser nominada como mejor directora

Y no parecería necesaria una campaña del tipo #OscarsSoWhite: hay intépretes afroamericanos con pretensiones justas. Además de One Night in Miami y el drama de Spike Lee sobre Vietnam Cinco sangres , que podría aportar varios nominados en las categorías actorales, hay tres películas llamativas que se centran en cantantes negras y tienen todo para ir por el Oscar a mejor actriz: Ma Rainey’s Black Bottom , protagonizada por Viola Davis; Estados Unidos contra Billie Holiday , con Andra Day como la famosa cantante; y Respect , con Jennifer Hudson como Aretha Franklin

tres Netflix ganará más terreno. No espere una lista completa de títulos de distribuidores prestigiosas como A24, Neon y Searchlight: mientras ir al cine siga siendo un plan incierto y los calendarios de rodaje estén en gran parte estancados, los estudios más pequeños optaron principalmente por mantenerse quietos

Entre los títulos que aún no se han lanzado, A24 impulsará el conmovedor drama de inmigrantes Minari , que ganó aplausos en el Festival de Sundance en enero, pero C’mon C’mon con Joaquin Phoenix prevista para fin de año quedó para 2021. Nomadland de Searchlight y Ammonite , el drama romántico con Kate Winslet y Saoirse Ronan distribuido por Neon (los de Parasite ), serán las principales esperanzas de sus distribuidores para hacerse con múltiples nominaciones

Mientras tanto, Netflix va por más nominaciones a mejor película que las tres que logró el año pasado. Además de Cinco sangres y Ma Rainey’s Black Bottom (con una actuación de Chadwick Boseman digna de Oscar). impulsará Mank su fábula de Hollywood en blanco y negro dirigida por David Fincher y el drama histórico de Aaron Sorkin El juicio a los 7 de Chicago , que Paramount vendió a Netflix y ya se puede ver en Uruguay. La plataforma también contará con The Prom (un musical de Ryan Murphy con Meryl Streep ), Pieces of a Woman (con una actuación desgarradora de Vanessa Kirby ) y Hillbilly Elegy , una adaptación del libro de JD Vance protagonizada por Amy Adams y Glenn Close

Así, los votantes de la vieja guardia que han intentado montar un bastión contra ese cambio de paradigma finalmente tendrán que ondear la bandera blanca. También están Amazon ( One Night in Miami ), Apple TV + ( Cherry , On the Rocks , Boys State ) y Hulu ( Palm Springs ) tratando de aprovechar una balanza que se ha inclinado radicalmente a su favor

cuatro Nada se verá igual. La temporada de los Oscar suele ser una aventura salvaje y confusa de ovaciones desenfrenadas, fiestas deslumbrantes alimentadas por champán y conexiones emocionales cara a cara que hacen que todo valga la pena

Nada de eso estará con Zoom

Es casi seguro que la ceremonia también se verá diferente. Es difícil adivinar cómo le irá a Estados Unidos asolado por la pandemia a finales de abril, pero las alfombras rojas superpobladas y los salones de baile abarrotados probablemente tendrán que modificarse para permitir que se reúna una cohorte más pequeña y distanciada

El circuito de premios eventualmente se adaptará a la realidad de los votantes que se quedan en casa, pero el barómetro del rumor será más difícil de rastrear cuando los aplausos y la taquilla ya no se puedan medir. Recuerdo que todo el teatro se quedó sin aliento en Sundance cuando la trama dio un giro en The Father, el drama de Anthony Hopkins sobre la demencia pero ¿funcionará de la misma manera cuando un votante esté viendo la película solo, con su perro en su regazo y con la luz del sol entrando por la ventana de la sala?

