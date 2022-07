Amazon estrenará la serie de El señor de los anillos el 2 de septiembre

Entornointeligente.com /

Hobbits nómadas, enanas con barba y elfos esclavizados: Amazon finalmente reveló escenas de su muy anticipada serie de televisión «El señor de los anillos: Los anillos del poder» este viernes en la Comic-Con.

La ambiciosa saga que lleva el mundo de los libros de J. R. R. Tolkien a la pantalla chica llevó casi cinco años de trabajo, desde que Amazon Prime compró los derechos por 250 millones de dólares.

Los seguidores, muchos de los cuales acamparon haciendo filas a las puertas de la reunión de la cultura pop más famosa del mundo, fueron recompensados con las primeras imágenes, además de entrevistas con los creadores y 21 personas del elenco de hobbits, elfos y enanos en una presentación de hora y media, guiada por el presentador Stephen Colbert.

«Como amantes y espectadores de la Tierra Media y de Tolkien, no quisimos hacer un producto derivado o una historia sobre el origen de algo más», dijo el cocreador Patrick McKay.

«Queríamos encontrar una megaépica Tolkieniana. Y Amazon fue lo suficientemente loco para decir «sí, hagámoslo»».

Discover the legend that forged the rings. Like this tweet to get reminders when a new episode airs. September 2 on Prime Video. #TheRingsOfPower pic.twitter.com/XWiDMZTpMN

— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) July 22, 2022

Producción millonaria

Se estima que Amazon ha gastado más de 1,000 millones de dólares en las cinco temporadas de la serie, cada una por diez horas, y el lanzamiento del primer episodio en su plataforma será el 2 de septiembre.

McKay dice que la producción «reintroduce» el mundo de la Tierra Media de Tolkien.

Morfydd Clark y Robert Amayo interpretarán versiones más jóvenes de los elfos Galadriel y Elrond, conocidos por los fans gracias a la trilogía ganadora del Oscar de «El señor de los anillos», dirigida por Peter Jackson .

Pero al haber situado la serie en una época 4,000 años antes de la trilogía de Jackson, en una ficticia «Segunda era», un período histórico del cual Tolkien no detalló mucho, los creadores ganaron licencia para incorporar muchos personajes nuevos.

«La hoja estaba en blanco», dijo el cocreador J. D. Payne.

«Amazon compró los derechos de básicamente 10,000 años de historia de la Tierra Media y dijo «ok, vamos a recibir a quien venga y a escuchar lo que tienen que decir»».

«Sentimos que la Segunda era es increíble. Es una asombrosa e inédita historia de Tolkien que es neurálgica con el forjado de los Anillos del Poder».

– «Humanamente posible»

Ha trascendido que la serie es una obsesión personal del fundador de Amazon, Jeff Bezos, y representa la mayor jugada de la compañía en la llamada «guerra de streaming» con rivales como Netflix y Disney+ .

Buena parte del presupuesto fue utilizado en la costosa producción, algo que quedó claro para los fanáticos que, agolpados en la enorme Sala H del centro de convenciones de San Diego donde se celebra la Comic-Con, vieron este viernes un trailer y cinco clips del programa.

Aunque detalles del guión no fueron revelados, detallados escenarios extraídos de los libros, como el reinado de la isla de Numenor, fueron proyectados en gigantescas pantallas en tres cuartos de la arena con capacidad para 6.000 personas, arrancando expresiones de sorpresa.

«Hicimos todo lo que era humanamente posible», dijo la productora ejecutiva Lindsey Weber.

«Construimos toda una ciudad con varias cuadras y un muelle entero. Es una locura y es enorme», dijo McKay.

Uno de los clips presenta a los Pelosos, ancestros nómadas de los hobbits de «El señor de los anillos», que viven en carretas y no en agujeros.

Otro muestra un reinado opulento de enanos, con las primeras enanas barbudas, y un tercero trae a un grupo de elfos encadenados, obligados a trabajar para una banda de malvados orcos.

El programa debe ir cabeza a cabeza con «La casa del dragón», serie derivada de «Juego de tronos» de HBO, que será presentada el sábado en la misma abarrotada Sala H, el corazón de la Comic-Con.

El evento de la cultura pop se está celebrando presencialmente y a casa llena por primera vez en tres años, después de dos ediciones virtuales por la pandemia.

Disney cerrará las grandes presentaciones de la Comic-Con la noche de este sábado, bajo la expectativa de que se centre en los superhéroes de Marvel, incluyendo la muy esperada secuela «Pantera Negra: Wakanda para siempre».

rrg

Archivado en:

Amazon Amazon Video Series de TV

LINK ORIGINAL: El Economista

Entornointeligente.com