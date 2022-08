Amazon compra iRobot, el fabricante de Roomba, por US$ 1.650 millones

Entornointeligente.com /

Amazon.com Inc. dijo que alcanzó un acuerdo para comprar IRobot Corp., fabricante de la conocida aspiradora Roomba, por US$ 1.650 millones a medida que el gigante del comercio electrónico continúa su impulso hacia la robótica y los dispositivos domésticos conectados a Internet.

Amazon pagará US$ 61 por acción en efectivo por la empresa con sede en Bedford, Massachusetts, según un comunicado emitido este viernes. La oferta representa una prima del 22%, según el último precio de cierre de iRobot antes del anuncio. Colin Angle permanecerá como director ejecutivo de iRobot.

«Estoy emocionado de trabajar con el equipo de iRobot para inventar formas que hagan que la vida de los clientes sea más fácil y placentera», dijo Dave Limp, vicepresidente senior de Amazon Devices.

Amazon ha trabajado para colocar su software de voz Alexa y sus parlantes inteligentes Echo en el centro de su impulso hacia los dispositivos conectados. Los clientes ya pueden usar Alexa para controlar las aspiradoras Roomba. IRobot también ejecuta parte de su software en los servidores de Amazon Web Services.

Amazon, con sede en Seattle, ha recorrido un largo camino como jugador de hardware desde una incursión fallida en los teléfonos inteligentes hace unos años. Ha realizado presentaciones de nuevos productos en cada uno de los últimos años, un esfuerzo por posicionarse en el centro del floreciente mercado de dispositivos para el hogar inteligente.

IRobot le da a Amazon un nombre familiar en los dispositivos de limpieza del hogar que pueden darle una ventaja sobre sus propios diseños. El otoño pasado, Amazon presentó un robot doméstico llamado Astro que se suponía que marcaría el comienzo, o al menos señalaría, un futuro similar al de los Supersónicos. Llamado Astro, el dispositivo de tres ruedas eventualmente se vendería por alrededor de US$ 1.450. Pero Astro, aún en un lanzamiento limitado, no ha causado sensación entre los consumidores.

IRobot vio un aumento en las ventas durante la pandemia, ya que las familias que estaban confinadas en sus casas buscaron atajos para mantener sus hogares limpios. Pero como muchos queridos de la era de la pandemia, iRobot ha visto disminuir la demanda. Informó ingresos del segundo trimestre de US$ 255,4 millones el viernes, por debajo de las expectativas de los analistas de US$ 301 millones. La compañía también ha estado luchando contra JS Global Lifestyle Co. en un caso de infracción de patente contra sus aspiradoras SharkNinja y aspiradoras híbridas. IRobot se presenta a sí mismo como una historia de éxito estadounidense con una «pasión por la innovación» que ha sido socavada por SharkNinja al incorporar esos inventos en sus imitaciones fabricadas en China.

IRobot dijo que su aspiradora Roomba y los trapeadores de piso Braava «pueden mapear el piso de una casa, detectar cambios en el tipo de piso que se está limpiando, limpiar manchas, evitar objetos y acantilados (como escaleras) y acercarse de manera inteligente a una estación base para recargar, entre otras características innovadoras.»

Las acciones de Amazon cayeron menos del 1% en las primeras operaciones del vierne s. Las acciones de IRobot, que han bajado un 24% este año, subieron casi un 20% .

Amazon prefiere desarrollar nuevas tecnologías internamente, pero su unidad de dispositivos se ha apresurado en los últimos años a apretar el gatillo de adquisiciones que le dan a la empresa una participación en un mercado caliente o adyacente. Amazon tomó una posición de liderazgo en timbres de video con su acuerdo de 2018 para comprar Ring, y adquirió el fabricante de hub WiFi Eero el año siguiente.

Algunos observadores cercanos de la compañía habían especulado que el creciente escrutinio del poder de mercado de Amazon en los EE. UU. y Europa podría empujar a Amazon a hacer una pausa en los grandes acuerdos. Junto con el anuncio del mes pasado de que Amazon compraría 1Life Healthcare Inc., matriz de One Medical, por US$ 3.4 mil millones, la compañía parece estar haciendo negocios como de costumbre.

