Amazónia brasileira registou num só dia o maior número de incêndios em 15 anos

Entornointeligente.com /

O número de incêndios na Amazónia brasileira atingiu na segunda-feira o nível mais elevado em quase 15 anos, segundo dados oficiais divulgados na quinta-feira que mostram mais um sinal da destruição que afeta a maior floresta tropical do mundo.

Relacionados internacional. Vale do Javari, uma região estratégica para o narcotráfico na Amazónia

estudo. Amazónia corre o risco de se transformar em savana

Imagens satélite detetaram 3.358 incêndios em 22 de agosto, o maior número num só dia desde setembro de 2007, confirmou à agência France-Presse (AFP) um funcionário do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

O número é três vezes superior ao registado em 10 de agosto de 2019, conhecido como o «dia do fogo», quando agricultores brasileiros lançaram uma vasta operação de corte e queima no nordeste do país, que se espalhou para São Paulo, a cerca de 2.500 quilómetros de distância, provocando uma condenação internacional.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Segundo Alberto Setzer, responsável do programa de monitorização de incêndios do INPE, não há evidências de que os incêndios de segunda-feira sejam coordenados.

Ao invés, os fogos fazem parte de um padrão geral de aumento do desmatamento.

Especialistas atribuem os incêndios na Amazónia à ação de fazendeiros, criadores de gado e especuladores, que desmatam ilegalmente queimando árvores.

«As regiões com mais incêndios estão a mover-se cada vez mais para norte», após um «arco crescente de desmatamento» , salientou Setzer à AFP.

A temporada de fogos na Amazónia começa geralmente em agosto, com o início da seca.

Este ano, até julho, o INPE detectou 5.373 focos de incêndio, 8% a mais que no mesmo mês de 2021.

Desde o início de agosto, foram registados 24.124 incêndios, números ainda longe de agosto de 2005, quando foram detetados 63.764.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com