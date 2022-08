«Amazine»: El concurso que promueve el desarrollo audiovisual para el Amazonas venezolano

Entornointeligente.com /

CARACAS.-La asociación sin fines de lucro Watunna Venezuela convoca a la primera edición de Amazine , el primer concurso internacional de cortometrajes enfocado en el Amazonas venezolano que busca el apoyo y el desarrollo de talentos así como promover la conservación ambiental y la ayuda a las comunidades indígenas.

La convocatoria de participación a este concurso está abierta a personas de cualquier edad y nacionalidad, los únicos requisitos a cumplir son la duración y la temática del mismo , porque debe enfocarse en las problemáticas del Amazonas venezolano desde cualquier ángulo y durar un máximo de 15 minutos.

«El tema es el Amazonas venezolano en la actualidad, pueden presentar cualquier temática relacionada con el Amazonas venezolano, puede ser desde gastronomía, biodiversidad, grupos indígenas, música amazónica, el problema de la minería, el cambio climático, todos los temas son aceptados» expresó Ana Schreider, presidenta de la asociación Watunna Venezuela en entrevista con Esteninf Olivarez y Luis Miguel Núñez, para Unión Radio.

Los jurados de esta edición son Diana Lichy, cineasta venezolana en París, Kiberly Figueroa, cineasta en Madrid, y Bernardo Rotundo, cineasta en Caracas. El ganador será escogido en el mes de octubre y según Schreider, el corto ganador será expuesto en diferentes salas de cine en Europa con el fin de hacer eco acerca de la situación del Amazonas venezolano a escala internacional.

«Se conoce mucho del problema de Brasil pero muy poco de lo que está pasando en Venezuela, que es la devastación de un país porque recordemos que los tres estados amazónicos de Venezuela ocupan casi 50 % del territorio nacional . No solamente es el problema ecológico, la devastación de la biodiversidad, es todo una problemática cultural porque están afectando las comunidades indígenas, están perdiendo su cultura, su conocimiento ancestral», acotó.

Como organización, Watunna se encuentra registrada en Montpellier, Francia desde el año 2016 como una asociación sin fines de lucro, enfocada en la difusión de la cultura, la protección ambiental y la ayuda humanitaria para Venezuela. Ana Schreider comentó como a través del Amazine, apuntan a exponer ante un público más amplio las «calamidades» del Amazonas y a tocar una fibra emocional en sus espectadores para incitar a la acción y el compromiso ante esta problemática.

La convocatoria de Amazine está abierta hasta el 14 de septiembre de 2022. Toda la información y planillas de inscripción se encuentran en https://www.watunna.org/

