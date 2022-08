Amaya desde España: «No temo a la muerte»

Entornointeligente.com /

La famosa agrupación de España El Consorcio conversó este jueves desde el norte de ese país europeo algunos minutos, de cara a sus tres grandes shows programados en el país una semana después del Día de las Madres y en el Teatro Popular Melico Salazar. La agrupación está integrada por Amaya, Iñaki y Estíbaliz Uranga y Carlos Zubiaga. En 2015, lamentablemente falleció Sergio Blanco. Amaya, la voz estrella, ya de 75 años de edad, y su hermano Iñaki de 60 años, dieron sus impresiones al Periódico del Pueblo. No hay que olvidar que El Consorcio cuenta con temas cortavenas de alta calidad, clásicos de toda la vida que la gente canta y recuerda con mucho cariño como «Eres tú», «Palabras de amor», «Secretaria», entre otros. Amaya, ¿cómo está? Un abrazo. – (Risas). Igualmente, un abrazote grande también. ¿Cómo está de salud? ¿Cómo está su voz? – Yo te comento que me siento muy bien, sí estoy mayor, que creo que es la más grande enfermedad que tengo. ¿75 años? – (Risas). Así es y no me importa, estoy superorgullosa de los años que tengo. ¿La voz? – (Risas). Claro que muy bien, estupenda. Aclaro que no subo tanto como antes, pero muy bien. La voz está muy bien y sigo cantando muy bien. ¿Sería esta la última gira a Costa Rica? – Creo que no podemos decir eso, vea lo que ha pasado, apareció un bicho (el nuevo coronavirus) que hemos pasado todos, por eso debemos todos tener mucho cuidado. Vamos a ir a Costa Rica para estar tres días en el Melico Salazar, tres conciertos. Yo creo que sentir si es la última vez o no se queda dentro de cada uno. Se queda el recuerdo y las personas que han fallecido, esas personas que no podemos sustituir por nadie. ¿Se cuidó en pandemia? – Creo que la pandemia nos ha agarrado a todos, a algunos de mala forma, pero todo es cuestión de cuidarse mucho y hacerle caso al médico, ponerse la mascarilla todo el rato. Acá seguimos vivitos y coleando. Como todos saben, murió Sergio, mi cuñado. ¿Eso los sigue impactando? – Claro, pese a que no es nuestro hermano, es familia porque era el esposo de nuestra hermana Estíbaliz y fue algo que nos impactó a todos, ya te puedes imaginar. Desde entonces, cantamos Carlos, Iñaki, Estíbaliz y yo. ¿Cómo siguió su rodilla? – (Risas). Sabes qué pasa, me tenía que operar del fémur. El problema de la rodilla fue que me caí y se me rompió el fémur, tuve que someterme a una operación. Yo estaba en silla de ruedas, pero, ahora bien, ando con mi muleta y mi bastón. Conmigo no pueden (risas). Ustedes son como eternos y no hay repuesto, ¿qué piensa de eso? – (Risas). Es evidente y, si podemos, dentro de dos o tres años estaremos otra vez. Luego nos tocará irnos de todas formas a todos y, como yo soy la mayor, vamos a ver qué pasa. Durante los dos años de encierro, ¿cómo la paso? – No me dio (Covid-19) gracias a Dios, pero acá en España fue terrible. Mucha gente no hizo caso en ponerse la mascarilla, eso me dio mucho coraje, pues eso puede perjudicar a los demás. Hemos seguido adelante todos. No pudimos trabajar por ese problema, no se podía ir a un teatro. ¿Cómo lo tomaron? – Con mucha paciencia y, si tienes suerte y lo haces bien, te salvas. Ahora hay otro bicho (viruela del mono), es más suave, quizás más llevadero. Uno debe cuidarse mucho y que no le afecte. En mi familia no ha habido fallecidos, algunos con el virus, pero no murió nadie. Siempre la gente dice que El Consorcio sigue siendo Mocedades, ¿qué piensa de eso? – Consorcio somos nosotros. Tiene un componente de Mocedades, pero somos El Consorcio y estamos encantados. ¿Los shows cuentan con temas nuevos? – Claro que tenemos algunos temas nuevos, creo que Iñaki te puede dar mayor detalle. Juan Carlos Calderón, antes de fallecer, nos dio un tema precioso. En este momento no recuerdo, cuando estemos en Costa Rica lo veremos. ¿Por qué siempre que vienen a Costa Rica cuentan con un extra de felicidad y les gusta? – (Risas). Porque sois unas gentes muy ricas, aclaro que en el sentido humano y no monetario. La gente es muy amable y el monetario depende de la gente que vive la vida a como puede. En lo personal, la gente de Costa Rica me cae muy bien y se comportan bien. Qué recuerda de Costa Rica, ¿quizás el aire fresco, el clima, pasear en un volcán? – (Risas). Vieras que no he ido al volcán, no tengo ganas, igual explota y adiós. Acá en España tuvimos suficiente con la Isla de la Palma. Nos han dicho por otra parte que por allá en Costa Rica está el clima muy rico, anda por los 25 grados centígrados. Tenemos una semana muy soleada, pero venimos de dos meses que ha llovido bastante, ¿cómo está el norte de España? – (Risas). Acá hemos tenido todo el año lloviendo mucho en nuestra ciudad Euskadi y en Bilbao, la capital, se nota bastante. ¿Las canciones que no pueden faltar? – Las clásicas como «Eres Tú», «Secretaria» y «Palabras de amor». ¿Muchos recuerdos en Costa Rica? – Claro, acá los recuerdos son muy buenos con los ticos. Increíbles, me acuerdo que en los shows todos cantan si se la saben y si no callaban. Es un público muy agradecido. ¿Amigos? – No todos son amigos y los amigos reales debemos tenerlos dentro. Conocemos gente cercana y claro que tenemos amigos. ¿»Eres tú» es el tema que adoran los ticos? – (Risas). Son tantas canciones, creo que han existido muchas. ¿Cómo analiza el legado cultural y musical que dejan usted y El Consocio en este mundo? – Lo que sucederá mañana no le doy mucha vuelta, porque el mañana, cuando llegue, tendré que seguir viva o muerta. La muerte no me da miedo. Me encantaría que, cuando muera, me recuerden. Finalmente, ¿mensaje para los fans y los lectores de DIARIO EXTRA? – Ojalá que llegue bastante gente a nuestros shows y que lleguen nuevas generaciones, gente nueva. Ha fallecido gente durante estos dos años, fue inevitable, pero en general los ticos son personas amorosas y les tengo mucho cariño. «DOS HORAS DE CONCIERTO SEGUIDAS» Iñaki Uranga también brindó sus impresiones a DIARIO EXTRA. ¿Cuáles son los temas nuevos? – Una es «Adivina», de Juan Carlos Calderón. Es un tema que teníamos mucho tiempo detrás de él. Lo deseaba Luis Miguel, al final nos lo llevamos nosotros. Otra que llevamos es «Mientras espero» de José Luis Perales. En el show hacemos un repaso, un recorrido con todas nuestras canciones desde Amaya en solitario, Sergio y Estíbaliz, Iñaki Uranga en solitario y El Consorcio. Yo siempre insisto, en El Consorcio resumimos todo lo que somos con dos de las mejores voces de Iberoamérica, como son Amaya y Estíbaliz Uranga. ¿Existe alguna explicación de las despedidas? – Claro, es muy fácil, cuando nosotros anunciábamos el tema de las despedidas, era verdad porque estábamos comentando que estábamos pensado en despedirnos. Eso pasó en un momento que estábamos bajos, tristes, tras el fallecimiento de Sergio y justamente en ese momento empezaron a salir proyectos, entre esos el Grammy musical y decidimos salir adelante. Fue una decisión meditada. ¿Cuándo arriban a Costa Rica? – El Consorcio viaja desde España a Costa Rica, yo viajo primero a México, tengo un concierto, y luego me reúno en San José. Llegamos a Costa Rica el día 23 de agosto, 24 de agosto ensayamos y el 25 empezamos con el primer show y así el 26 y el 27 de agosto para regresar a España el 28 de agosto, pues seguimos de gira en España. Existen grupos que los imitan en España y hacen giras internacionales, ¿cuántos grupos son y cómo se llevan con eso? – No tengo ni la menor idea de cuántos son, pero el problema de esta historia es que sí han existido conflictos personales y se dividió el Mocedades 2. Luego existen los grupos que hacen homenajes. La verdad no tengo mayor información ni contactos. Creo que el público debe decidir qué es lo que desea. ¿Cuántos temas? – Dos horas de concierto seguidas, a menos que el empresario Eduardo Reifer, decida otra cosa, pero normalmente son seguidas. ¿Mensaje a las madres? – Tenemos un tema, «6 de mayo», que en México es el tema oficial a las madres y en Costa Rica los celebran en agosto. Les decimos a las madres que las felicitamos por la labor que han hecho a la Humanidad. A los ticos les decimos que es especial vivir en nuestras carnes esa expresión: Pura Vida.

PERIODISTA: Ariel Chaves González

EMAIL: [email protected]

Viernes 05 Agosto, 2022

HORA: 12:00 AM

LINK ORIGINAL: Diario Extra

