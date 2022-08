Entornointeligente.com /

ROMA. – La politica «per come è ora» non è «attrezzata per il compito immane che abbiamo davanti». E’ il giudizio espresso da presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato, intervenuto al Meeting in corso in questi giorni a Rimini. «Ho stima per chi si occupa di politica e la fa – ha aggiunto – quale che sia il nome che porta. Ma non posso non constatare che, per le ragioni che hanno portato alla fine dei grandi aggregatori sostituendoli con altri fondati su ideologie e estremismi che dividono piuttosto che unire, per come è ora la politica non sia attrezzata per il compito immane che abbiamo davanti».

Il presidente della Consulta punta il dito su una «politica la cui fragilità strutturale la porta a seguire e non a guidare, a sentire più gli umori degli elettori ma per fragilità interna farcela da sola a portarli verso il futuro. Ma non bisogna rinunciare al futuro. Se la politica non basta – spiega Amato – una democrazia è tale se mette in campo tutte le sue risorse per realizzare il bene comune». Nel corso del suo intervento l’ex presidente del Consiglio ha affermato che attualmente ci si trova a vivere nella cosiddetta «società liquida».

Nel secolo scorso presero vita i grandi partiti, «partiti che funzionarono per decenni: questo era il vero fattore che faceva funzionare la democrazia a favore di milioni e milioni di persone». I partiti, ha osservato, funzionarono, come «quello che automobilisticamente avevo definito il differenziale della democrazia. Furono i partiti politici che seppero convertire in un bene comune le aspettative di milioni di persone. Le democrazie attuali – ha aggiunto Amato – hanno perso questo differenziale: le vite individualizzate sono diventate domande, aspettative, pretese di diritti individuali».

Amato, parlando al convegno ‘Democrazia e Verità’ nell’ambito della kermesse romagnola, ha affrontato anche il tema del cambiamento climatico: la sfida più grande che «il pianeta, l’umanità si sia mai trovata davanti: il compito di assicurare su di esso la sopravvivenza di chi ci vive, dei giovani di oggi, dei figli che voi giovani avrete e dei figli dei vostri figli. Cambiamenti profondi – ha proseguito – saranno necessari per fermare il trend attuale che porta i climatologi a dire che l’estate che stiamo vivendo sia più fresca dei prossimi trent’anni».

E ancora: «ci vogliono nuove tecnologie, cambiamenti nelle energie che usiamo, cambiamenti nelle nostre stesse vite, con scelte comportamentali difficili e dolorosi e nuove regole di vita cui tutti ci dovremo adattare». Sul ruolo di scienza e conoscenza nella società attuale il presidente della Consulta ha aggiunto che le «verità includono anche quelle che tali risultano da scienza e conoscenza: negarle è entrare nel falso e per ciò stesso nel non giusto».

Amato sul punto ha proposto un esempio concreto. «Due genitori che si sono convinti che solo la medicina omeopatica può curare il loro bimbo malato e rifiutano le cure mediche da altri proposte stanno facendo il male della loro creatura: sono nel falso e sono nell’ingiusto. Avere seguito il falso li ha portati ad una decisione ingiusta».

