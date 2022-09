Entornointeligente.com /

As amas integradas no Instituto da Segurança Social (ISS), que já estavam abrangidas pela medida de gratuitidade extensiva às creches do sector solidário e social, que entrou em vigor a 1 de Setembro, vão receber 88 euros mensais para garantir a alimentação de cada criança sob o seu cuidado. O despacho deixou as amas incrédulas e uma representante sector diz mesmo que ele «é um balde de água fria».

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com