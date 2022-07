Amarse a sí misma: más allá de una frase bonita

Entornointeligente.com /

Emilin Piña LA PRENSA DE LARA.- Cuando lees o te dicen en algún momento la frase » ámate a ti misma «, puede sonar tierno o algo muy sencillo de conseguir, pero en la realidad no es así. Es un viaje que implica cambios y sacrificios a los cuales no estás acostumbrada, pero si no son modificados, esas actitudes consciente o inconsciente te seguirán causando daño.

A lo largo de nuestra vida experimentamos momentos que nos hacen sentir como si faltara algo, que la vida no puede ser solo lo que estamos viviendo o que vivimos a través del bienestar de los demás por encima del nuestro. La sociedad exige que nos debemos esforzar por nuestra pareja, por el trabajo, por nuestros padres, etc. Prácticamente es luchar contra nuestros propios deseos y es necesario llegar a un equilibrio.

La travesía comienza concientizando ciertos hábitos, es decir, observando y analizando las cosas que generan situaciones incómodas en ti, física y mentalmente. Van desde lo más complejo como relaciones tóxicas hasta lo más simple como los hábitos de alimentación. En pocas palabras, es hacerse responsable de uno mismo en todos los aspectos que puedes controlar de tu vida.

Se debe convertir el amor propio en una forma de vida diaria y mientras más lo practiques, más fácil será realizar cambios complejos, como decir sí y no sin sentir culpa con uno mismo o los demás, aceptar la soledad por las decisiones tomadas, ya que, en este punto, las personas que estén a tu lado, pero no comprendan estos cambios, podrían alejarse de tu vida si quieren obtener algo que les interese de ti.

No se puede amar a alguien sin amarse a uno mismo primero. Esa es parte de la coherencia para tener una salud emocional, física, espiritual y la vida que anhelas tener. Durante este proceso es probable que te ataque la ansiedad, sin embargo, es una parte del camino que hay que recorrer, al igual que el diálogo interno constante para evitar hacer lo que sabes que te daña así sientas el deseo de hacerlo.

Si en algún momento experimentas periodos de soledad, aprovéchalos y si no es así, búscalos. Recuerda que la soledad es la mejor oportunidad de conocerte a ti misma.

