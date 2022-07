Amarcord: negli anni ’70 il venezuelano Denis Mendoza va al Genoa

Entornointeligente.com /

CARACAS – In questo periodo, nel mondo del calcio, a fare notizia sono i botti di calciomercato vedi i casi del ritorno di Pogba alla Juve, o quello di Likaku all’Inter, l’arrivo di Di Maria alla Juve o il passaggio di Dybala alla Roma e cosí via. Negli anni ’70, per la precisione il 18 luglio del 1973, il venezuelano Dennis Mendoza entrava a far parte della rosa del Genoa. In quella stagione, il Grifone era appena stato promosso in Serie A. Questa notizia di amarcord é stata pubblicata dal collega Eliézer Pérez con un cinguettio su twitter.

Il calciatore nato a Caracas, il 22 agosto 1955, secondo il ritaglio di giornale che accompagna il tweet di Eliézer, passava al Genoa per circa 335 mila dollari, una cifra elevata per un calciatore che proveniva dalla Serie C.. Ma grazie al suo talento entró nei radar non solo del Genoa, ma anche di diverse big della SerieA dove spiccano Juventus, Inter e Sampdoria.

Stando a quanto riferito dal sito transfermarkt, Mendoza ha mosso i suoi primi passi nel calcio del «Bel Paese» con l’Udinese. Poi ha difeso le maglie di Genoa (in due cicli), Ternana, Brescia, Como, Piacenza e Jesina.

Le statistiche del calciatore venezuelano con le diverse squadre in cui ha giocato in Italia non sono disponibili.

Invece in questa sessione di calciomercato sono diversi i calciatori venezuelani che cambieranno maglia, uno dei tanti é Eduardo Fereira. Il difensore del Caracas é vicinissimo al Casa Pia Atlético Clube, neo promossa nella serie A portoghese. Stando ai rumors dovrebbe firmare un contratto di tre anni

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)

