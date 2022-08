Amarcord: Dieci anni fa Ruben Limardo vinceva la medaglia d’oro nella scherma

Entornointeligente.com /

CARACAS – Dieci anni fa, durante i Giochi Olimpici di Londra, si riscriveva la geografia della scherma mondiale con la new entry di Paesi fino a pochi anni prima ai margini di una disciplina considerata ‘terreno di conquista’ di una ristretta elite. Tra i protagonisti di questa impresa c’era il venezuelano Ruben Limardo che nella finale della spada ha superato per 15-10 il norvegese Bartosz Piasecki.

«Di quel momento, la cosa che ricordo di più è stato il sacrificio che avevo fatto negli anni precedenti, la vita di uno sportivo non é facile. Io avevo lasciato la mia famiglia quand’ero piccolo per potermi preparare e poter realizzare il mio sogno in questo sport» spiega Limardo ricordando la storica data.

Quell’oro rappresentò la prima medaglia in assoluto per l’intero continente latino-americano, così come l’argento di Piasecki fu una novità olimpica per il Paese scandinavo. Dopo 44 anni risuonava quindi il ‘Gloria al bravo pueblo’ in uno scenario olimpico. Quella di LImardo è la seconda medaglia d’oro nella storia per il Venezuela dopo quella conquistata nel lontano 1968 dal pugile ‘Morochito’ Rodriguez. Quell’impresa é diventata come una sorta di meta per tutti i membri della nazionale venezuelana di scherma che convivono con il campione in Polonia: tutto questo grazie alla fondazione creata dallo stesso Limardo .

«Fino a pochi giorni fa la medaglia era conservata, poi uno dei ragazzi mi ha chiesto di farcisi una foto ed ho deciso di metterla in un quadro dove ci sono anche le ultime due medaglie che ho conquistato nella Coppa Panamericana in Canada. Cosi l’impresa starà alla vista tutti i giorni».

Purtroppo dopo i giochi olimpici di Londra, il campione nato a Ciudad Bolívar é stato colpito da costanti infortuni, che gli hanno impedito di mantenersi al top della forma.

«Ho avuto diversi infortuni a causa del paludismo, un infortunio al ginocchio e un’ernia alla spalla. Tutte queste cose mi hanno impedito di arrivare in forma ai giochi di Rio de Janerio».

Attualmente le medaglie d’oro della «Piccola Venezia» nei Giochi Olimpici sono: Francisco «Morochito» Rodríguez (pugilato, Messico 1968), Arlindo Gouveia (Taekwondo, Barcellona 1992), Ruben Limardo (scherma, Londra 2012) e Yulimar Rojas (salto triplo, Tokyo 2020).

(di Fioravante De Simone /redazione Caracas)

