Amarcord: 40 anni fa la Vinotinto esordiva nei Giochi Olimpici di Mosca 1980

Entornointeligente.com /

CARACAS – La XXII edizione dei giochi olimpici dell’era moderna, si sono svolti a Mosca dal 19 luglio al 3 agosto del 1980. È l’Olimpiade del boicottaggio americano per l’invasione sovietica dell’Afghanistan. L’esempio statunitense è seguito da altri Paesi (in tutto saranno 65 tra cui: il Canada, la Germania Ovest, la Norvegia, il Kenya, il Giappone, la Cina e il blocco delle nazioni arabe); risultano quindi solo 80 le nazioni rappresentate, circa 6.000 atleti. Mentre 15 paesi decisero di far partecipare i propri atleti ma non sotto le proprie bandiere nazionali.

In quell’edizione, il Venezuela partecipa per la prima ed unica volta nel torneo di calcio. Nel girone del torneo pre-olimpico gioca contro Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Cile e Perù.

La vinotinto strappa 2 vittorie (1-0 vs Colombia e 5-1 vs Bolivia) e un pareggio (0-0 contro il Cile) e si piazza al quarto posto con 5 punti in classifica. Sarebbe eliminazione (poiché il Sudamerica ha diritto a 2 soli posti), ma l’Argentina, vincitrice del «Pre-Olimpico», aderisce al boicottaggio contro l’URSS. In sostituzione della nazionale albiceleste viene ripescato proprio il Venezuela, che parte così inaspettatamente per Mosca.

La «Piccola Venezia» fu Inserita nel gruppo A insieme ad URSS, Cuba e Zambia. Esordì il 20 luglio 1980 contro i padroni di casa e fu battuta per 4-0, poi fu superata per 2-0 da Cuba. Nell’ultima giornata la Vinotinto batte per 2-1 gli africani. Il successo vale il terzo posto in classifica, con 2 punti, ma non basta per accedere ai quarti. Nella rosa dei 17 convocati spicca il nome dell’italo-venezuelano Mauro Cichero (padre delle due ex stelle della Vinotinto: Gabriel ed Alejandro).

Oltre al calciatore ligure c’erano nella lista dei convocati: Pedro Acosta, Orban Aguirre, Bernardo Añor (padre di Juan Pi stella della Vinotonto e del Caracas), Emilio Campos, Nelson Carrero, Rodolfo Carvajal, Angel Castillo, Roberto Elie, Pedro Febles, Alexis Peña, Fernando Pereira, Asdúbal Sánchez Eustorgio Sánchez, Iker Zubizarreta e Juan «Cheché» Vidal. Questa fu la prima nazionale che ha rappresentato il Venezuela ai Giochi Olimpici, poi sono arrivate le nazionali di basket, pallavolo e softball.

Il Venezuela é stato proposto dalla Conmebol come sede del prossimo torneo pre-olimpico in vista di Parigi 2024, i tifosi sperano che sia la volta buona per rivedere la nazionale nel torneo di calcio a cinque cerchi.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com