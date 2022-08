Amanda Serrano enfrentará a Sarah Mahfoud en Mánchester

Entornointeligente.com /

La campeona peso pluma de la CMB y OMB, la puertorriqueña Amanda Serrano, regresará al ensogado el 24 de septiembre, cuando enfrente a la también campeona de FIB, Sarah Mahfoud.

El pleito de unificación fungirá como evento coestelar de la cartelera Joe Joyce-Joseph Parker en el AO Arena en Manchester, Inglaterra.

— Amanda Serrano (@Serranosisters) August 16, 2022 Es la primera pelea peso pluma para Serrano desde agosto de 2021 cuando venció a Yamileth Mercado por decisión unánime. En su carrera, Serrano ha obtenido títulos en siete categorías de peso diferentes.

Sus últimas dos peleas fueron en peso ligero, incluida la derrota por decisión dividida ante la campeona indiscutible Katie Taylor el 30 de abril en el Madison Square Garden, considerada la mejor pelea en la historia del boxeo femenino . Fue la primera derrota de Serrano desde 2012, cuando perdió por decisión unánime ante Frida Wallberg, una racha de 28 peleas.

El revés ante Wallberg en Suecia fue la única vez que Serrano, de 33 años (42-2-1, 30 KO), peleó en Europa antes de septiembre.

Selecciones Editoriales Amanda Serrano no perdió; ganó el boxeo femenino y Jake Paul 106d José E. Bartolomei | ESPN Digital Jake Paul vs Hasim Rahman Jr. se cancela por problemas con el peso 16d ESPN 1 Relacionado «Estoy muy entusiasmada con pelear en el Reino Unido», dijo Serrano en un comunicado. «Ha estado en mi lista de cosas por hacer durante mucho tiempo».

Mahfoud (11-0, 3 KO) hará la segunda defensa de su título de FIB. Ganó el título interino en una victoria por decisión unánime sobre Brenda Carbajal en febrero de 2020. Se suponía que Carbajal sería la oponente de Serrano en la cartelera cancelada del 6 de agosto en el Madison Square Garden que encabezaba junto con su promotor, Jake Paul.

Mahfoud, de 32 años, nacida en las Islas Feroe, pero residente en Dinamarca, peleó por última vez en abril, venciendo a Nina Meinke por decisión unánime en Copenhague.

Mahfoud nunca ha peleado fuera de Dinamarca en su carrera profesional de seis años y, según las peleas de aficionados enumeradas por BoxRec, nunca ha peleado fuera de Dinamarca o Suecia.

«Será una experiencia como ninguna otra ganar tres cinturones más en Inglaterra y luego llevármelos todos a casa en Dinamarca», apuntó Mahfoud en un comunicado.

