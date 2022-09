Amanda Dudamel aseguró que no se ha hecho cirugías estéticas

Entornointeligente.com /

Miss Venezuela, Amanda Dudamel, hija del entrenador de fútbol Rafael Dudamel, se prepara para representar a su país en la edición 71 de Miss Universo este mes de diciembre. La venezolana compartió sus trucos de maquillaje y secretos de belleza.

Un truco de belleza «Las misses nos caracterizamos por tener siempre nuestro cabello bien armado, y esto no es de a gratis, porque nosotros usamos los famosos rollos, incluso tenemos que dormir a veces con los rollos para mantener un buen volumen en el cabello».

¿Te has hecho alguna cirugía estética? «No me he hecho cirugías estéticas, en algún momento lo consideré y siento que no tiene nada de malo, pero no iba con mi personalidad. Decidí quedarme así al natural».

¿Algún tratamiento? «Por supuesto que siempre hay tratamientos. Sí me han recortado las encías, tuvimos que nivelar un poquito los dientes, tuve ortodoncia. Siempre hay cositas que se pueden arreglar».

Trucos de maquillaje «Los labios me los tengo que delinear muy bien, porque mi forma natural es mucho más delgada, no como esta que ven aquí, pero es muy bonita natural; sin embargo, para cámara me conviene diseñarla sobre mi labio».

Amanda Dudamel cuenta con el apoyo incondicional de sus padres y de su pareja. «Mi papá fue deportista y ha tenido una disciplina, bueno, intachable, y mi mamá fue reina de belleza cuando ella tenía como 19, 20 años en mi ciudad, en Mérida y su más grande sueño era ir a Miss Venezuela y hoy lo hemos cumplido juntas».

¿Y tu novio? «Nos conocemos desde que tengo 13 años ¡imagínate! Y tengo 22. Tuve otro novio, una vez que terminamos, pero nunca nos dejamos de hablar; él y yo hemos sido, aparte de novios, mejores amigos y hoy gracias a Dios me acompaña en esta increíble experiencia».

