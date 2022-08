¡Amamos a Robert De Niro! 3 curiosidades que debes saber (+ sus mejores actuaciones)

Entornointeligente.com /

Uno de los grandes veteranos de la industria de Hollywood. Con papeles destacados a su espalda, Robert De Niro se ha ganado al público y ha demostrado su valía en la industria cinematográfica. Para conmemorar su cumpleaños número 79, aquí una serie de curiosidades y películas que tienes que ver.

Siguiendo sus sueños de joven

En un pequeño barrio italiano de Nueva York, Robert De Niro creció junto a sus padres: Virgginia y Robert De Niro Sr. En este sector era conocido como Bobby Milk por su contextura delgada y su piel pálida.

A los 16 años se dio cuenta de sus pasiones y dejó la escuela para seguir su formación en arte dramático en el Conservatorio Stella Adler y en el Taller Americano.

De las tablas a la gran pantalla

Martin Scorsese y Robert De Niro en la grabación de ‘Taxi Driver’

El actor estadounidense empezó su travesía en el teatro. La obra de Anton Chekov, ´El Oso’, fue la primera que presentó sobre un escenario. Para 1965, tuvo un debut discreto en el cine con ´Tres Habitaciones en Manhattan´de Marcel Carné.

Este papel le permitió conocer a Brian De Palma, un año más tarde. Con este director grabó tres comedias semi-improvisadas : ‘The Wedding Party’ (1966); ‘Saludos’ (1968), y ‘Hola, mamá’ (1970).

De esta manera, llegó a Martin Scorsese, con quien logra demostrar su valor como actor al interpretar a Johnny Boy en ‘Malas Calles’ en 1973. De aquí en adelante su carrea despegó

Apasionado por su trabajo

Robert De Niro es una persona que ama su trabajo y cuenta con una obsesiva forma de trabajar. El actor se ha caracterizado por investigar de forma exhaustiva a sus personajes para poder interpretarlos de forma acertada.

¿Qué ha realizado para conseguir las mejores actuaciones? Para su papel en ‘El Padrino Parte II’ pasó cuatro meses estudiando italiano ※ la variante siciliana del idioma ※ para encarnar a Vito Corleone. Gracias a su esfuerzo fue galardonado con el Oscar a ‘Mejor Actor de Reparto’ en 1975.

Por su parte, para su papel en Taxi Driver conversó con varios taxistas nocturnos de Nueva York y sacó una licencia de taxista para recorrer las calles de la ciudad. Al no ser tan famoso, pudo afinar la psicología de su personaje sin ser acosado por los pasajeros.

Te podría interesar: ¡5 Razones por las que amamos a Chris Hemsworth! A propósito de su cumpleaños

Las 3 mejores actuaciones de Robert De Niro

El Padrino Parte II

¿De qué trata?: Mientras recuerda el ascenso al poder del joven Vito Corleone, Michael lidera el imperio criminal de su padre.

Dirección: Francis Ford Coppola.

Puntuación IMDb: 9.0

¿Dónde verla?: Apple Tv , Amazon Prime Videos y Movistar +.

Uno de los Nuestros

¿De qué trata?: Un niño de 13 años de Brooklyn vive fascinado con el mundo de los gánster. Finalmente, su sueño se hace realidad al entrar en la familia Pauline.

Dirección: Martin Scorsese.

Puntuación IMDb : 8,7.

¿Dónde verla? : Apple Tv , Amazon Prime Video y Movistar +.

Once Upon a Time in America

¿De qué trata?: Narra la historia de Sergio Leone, una vida que ilustrará la amistad, lealtad y traiciones de un grupo de gánsteres judíos en 1920 y 1930.

Dirección: Sergio Leone.

Puntuación IMDb: 8.3.

¿Dónde verla?: Amazon Prime Video .

LINK ORIGINAL: Ocean Drive Venezuela

Entornointeligente.com