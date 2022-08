Amadora. Autocarro embate contra fachada de café e causa quatro feridos

Entornointeligente.com /

Um autocarro embateu, esta quarta-feira, contra um café na Brandoa, no concelho da Amadora, provocando quatro feridos, um dos quais uma criança.

«Um autocarro da [Vimeca] Lisboa Transportes embateu na fachada de um café e fez quatro feridos ligeiros, entre os quais um menor, uma criança», confirmou o comandante dos Bombeiros da Amadora à agência Lusa.

O comandante também adiantou que os feridos foram transportados para o hospital Amadora-Sintra.

O acidente rodoviário ocorreu às 17h56 no Largo 1.º de Maio, na Brandoa. Foi necessário uma hora para as autoridades de socorro concluírem os procedimentos da ocorrência, sendo que o autocarro permanece no local, dado que apresenta a «frente destruída» e precisar de um reboque de grandes dimensões para ser retirado.

LINK ORIGINAL: iOnline

