Always Ready acaricia la clasificación a las semifinales

Always Ready conquistó ayer su segunda victoria consecutiva en el grupo A de la Copa Libertadores de Futsala damas, luego de golear 6-1 a Peñarol y se aproxima a las seminales del campeonato continental que se disputa en el Polideportivo de Quillacollo.

Una vez más, el cuadro nacional hizo respetar la localía y goleó a su rival. Hoy Always Ready buscará refrendar su pase a las semifinales ante San Lorenzo, desde las 19:00.

En 9 minutos, la Banda Roja hizo realidad su vocación ofensiva, luego de un centro de Karla Ticona que Jessica Mora definió de manera frontal al arco de Inés Lupano (1-0).

La apertura del marcador fue el punto de inflexión para que el quinteto alteño amplíe las cifras. A los 11’ PT Ana Huanca Yoselin Portales (13’ PT) y María Cristina «Coquito» Gálvez (14’ PT) cimentaron el 4-0 parcial que puso en zozobra al Carbonero.

Peñarol halló el descuento a los 17’ PT por intermedio de Lorena Graña (4-1) y un gol que despertó esperanza.

En el complemento, en medio de un enfrentamiento verbal y un partido cortado, Gálvez devolvió la emoción al público con un gol de media distancia a los 9’ ST (5-1). Ticona (18’ ST) puso la cereza sobre la torta para el 6-1 de Always Ready que se ilusiona con algo más que avanzar de fase.

En el otro compromiso del día, San Lorenzo (ARG) despachó a Deportes Valdivia (CHI) por 10-0.

La quinta y última fecha de la fase de grupos tendrá en el grupo A los siguientes duelos: Peñarol vs. Sport Colonial (17:00) y Always Ready vs. San Lorenzo (19:00).

Grupo B

El elenco brasileño de Taboao Magnus se convirtió ayer en el primer elenco clasificado a las semifinales de la Copa Libertadores de Futsala, tras golear 4-0 al venezolano Acción Deportiva y certificar su novena unidad en tres cotejos.

La clasificación de las brasileñas se refrendó también gracias a la holgada victoria de Fundación Juventas de Colombia, que ayer goleó 11-3 a Santo Domingo de Ecuador y lo alejó de la zona de clasificación, tras completar su fixture.

Hoy se jugarán los siguientes partidos: Taboao Magnus vs. Fundación Juventas (13:00) y Acción Deportiva vs. Marte Club (15:00).

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

