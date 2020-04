¡Las redes sociales enloquecen! Justin Timberlake le responde un video a Britney Spears

Entornointeligente.com /

Justin Timberlake enloqueció internet luego de responderle a Britney Spears -quien fue su novia hace 18 años- un vídeo en el que la estrella baila una de las canciones del músico, lo que generó que miles de fans rogaran por una reunión entre los dos artistas.

Aunque Spears y Timberlake rompieron su noviazgo hace casi dos décadas, millones de personas en la red parecen haberse imbuido con el espíritu de Carlos Gardel y están convencidas de que de verdad “20 años no es nada”.

Todo comenzó cuando Spears publicó hace dos días en su cuenta de Instagram un video, que grabó originalmente para Tik Tok, en el que aparece bailando la canción “Filthy” de su exnovio

“Esta es mi versión de Snapchat o Tik Tok o lo que sea ‘cool’ que se supone que uno haga hoy en día. Como ven no estoy realmente bailando… solo estoy muy aburrida. PD: Ya saben que tuvimos hace 20 años una de las mayores rupturas de la historia… Pero, bueno, el tipo es un genio. Gran canción JT”, escribió la artista

View this post on Instagram

This is my version of Snapchat or TikTok or whatever the cool thing you're supposed to do these days 😅😅😅💃!!!!! As you can see I’m not really dancing folks …… I’m just very bored 🙄. PS I know we had one of the world's biggest breakups 20 years ago …… but hey the man is a genius !!!! Great song JT ✨ !!!! Pssss if you KNOW WHAT'S GOOD 😜 !!!!!!

A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Apr 15, 2020 at 2:43pm PDT

De inmediato, los fans de Spears comenzaron a dar “me gusta” a la publicación con comentarios pidiendo “al menos” una colaboración

En menos de dos días, el vídeo ha superado los 2,3 millones de corazones

Cuando todo se estaba calmando, apareció Timberlake, con los emoticones de risas y admiración en la sección de comentarios y los seguidores enloquecieron de nuevo y declararon la interacción como “justo lo que necesitábamos en estos tiempos de cuarentena”

La situación ha avanzado tanto que la hermana de Spears, Jamie Lee Spears, le escribió este jueves: “Los blogs ya están maquinando sus historias descabelladas… tú síguete divirtiendo y luciendo hermosa”

El actual novio de Spears, Sam Asghari, también agregó: “Tú fuiste la que inspiraste Snapchat, Instagram, TikTok, Facebook y hasta Myspace”

Eso sí, hasta ahora Jessica Biel, la esposa de Timberlake, ha guardado silencio

Spears y Timberlake fueron pareja desde 1999 hasta 2002, después de ser amigos desde niños, cuando se conocieron como parte del elenco de la versión estadounidense del Mickey Mouse Club

En esa época eran dos de los artistas más famosos del planeta y tanto su noviazgo como su separación causó un gran revuelo entre sus fans, que eran su mayoría adolescentes

EFE

